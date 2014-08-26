Что пишет о саммите в Минске пресса и как журналисты оценили уровень организации встречи?

Новости Беларуси. 26 августа Минск стал эпицентром большой политики. В белорусской столице прошла встреча президентов Беларуси, Казахстана, России и Украины с участием представителей Европейского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспрецедентной была эта встреча по количеству аккредитованных журналистов. Более 300 представителей СМИ из 60 стран мира в режиме нон-стоп отправляли из Минска только что озвученные позиции участников переговоров, тут же выходили в прямые эфиры.

Достаточно позитивные оценки звучали от журналистов по поводу того, как организован саммит.

Елизавета Горбачева, продюссер личной съемочной группы Кэтрин Эштон:

Мы хотели поблагодарить организаторов за создание наиболее благоприятной остановки, что позволит нам наиболее полно и комфортно осветить это событие.

В Беларуси я впервые. Город очень понравился - красивый, чистый. К сожалению, у нас не останется времени, чтобы насладиться прогулками по паркам и осмотреть достопримечательности. Но, надеюсь, в будущем еще не раз посетим.

Хакан Айдоган, шеф московского бюро агентства «Анадолу» (Турция):

В данный момент это большая возможность в таком формате поговорить, обсудить ситуацию в Украине. Именно поэтому мы и приехали освещать эту встречу. Я думаю, что для турецких зрителей это будет очень интересно.

Вэй Вэй, корреспондент Центрального телевидения Китая:

Говорят, это самое важное международное событие из всего, что сейчас происходит в мире. И мы больше обращаем внимание на то, как стороны решат украинский кризис и как они справятся с отношениями между Украиной и Таможенным союзом.

Гуливер Крэг, журналист информационного канала «Франс-24»:

Конечно, Порошенко и Путин не будут встречаться в Москве или Киеве на данный момент. Поэтому Минск - хорошая иностранная площадка.

Внимание мировых СМИ приковано к событиям в Минске.

Итоговая пресс-конференция участников переговоров ещё не началась, а многие издания уже пестрят заголовками.

Так, интернет ресурс «РБК-дейли» подчеркивает, что «Судьбу Киева решают в Минске» и отмечает: саммит, посвященный обсуждению украинского кризиса, уникальный по формату и представительству.

Украинское издание «Сегодня. Юэй» предполагает, что «В Минске может быть заложена модель развития Европы без войн». Это слова заместителя главы Администрации Президента Украины Валерия Чалого. Мнение о том, что на переговорах в Минске могут договориться о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины, он высказал сегодня в комментариях журналистам.

Украинское издание «Зеркало Недели» публикует статью с заголовком «Порошенко готов в Минске обсуждать разные варианты мира». Украинский лидер предложил свой мирный план по Донбассу. Но отметил, что готов обсуждать варианты.

Радиостанция «Голос Америки» обращает внимание, что президенты России и Украины перед началом переговоров поприветствовали друг друга рукопожатием. Российский и украинский лидеры встретились впервые после разговора во Франции в июне.

Российская телекомпания «Пятый канал» называет встречу в Минске «важнейшей для Европы на высшем уровне». Обращая внимание на одну из интриг Саммита – встречу Президентов Украины и России в формате один на один.

Российская Деловая газета «Взгляд» называет Саммит в Минске - «Встречей больших ожиданий». Именно так звучит заголовок статьи, в которой политики и эксперты из разных стран делятся своими мнениями о том, чем могут закончиться переговоры в Минске.

О том, что «Сегодня в Минске решается судьба мира и Европы» не вызывает сомнения у журналистов украинского издания «День». Именно эти слова украинского президента Петра Порошенко они вынесли в заголовок своего материала о переговорах в Минске.