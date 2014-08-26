Валерий Чалый, замглавы Администрации Украины: В Минске возможно начать процесс, который может вывести нас на мирное решение конфликта

Новости Беларуси. Пока главы государств во Дворце Независимости искали ответы на вопросы таможенной тройки и украинский кризис, в кулуарах делегации обсуждали свежие заявления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск - отличная площадка для конструктивных переговоров - резюмируют политики.

Валерий Чалый, заместитель главы Администрации Украины:

Стороны согласились, что, несмотря на сложную ситуацию, сегодня есть возможность начать процесс, который может вывести нас на мирное решение конфликта.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

В ожидании, что какие-то подвижек в том конфликте, который не только региональный, а уже международного масштаба.