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Валерий Чалый, замглавы Администрации Украины: В Минске возможно начать процесс, который может вывести нас на мирное решение конфликта

26 августа 2014 20:42
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Новости Беларуси. Пока главы государств во Дворце Независимости искали ответы на вопросы таможенной тройки и украинский кризис, в кулуарах делегации обсуждали свежие заявления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск - отличная площадка для конструктивных переговоров - резюмируют политики.

Валерий Чалый, заместитель главы Администрации Украины:
Стороны согласились, что, несмотря на сложную ситуацию, сегодня есть возможность начать процесс, который может вывести нас на мирное решение конфликта.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:
В ожидании, что какие-то подвижек в том конфликте, который не только региональный, а уже международного масштаба.

# Ергали Булегенов # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года # Саммит в Минске 26 августа 2014 года # Валерий Чалый

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