Путин и Порошенко провели двустороннюю встречу в рамках саммита в Минске

Новости Беларуси. В Минске состоялась встреча Президента России Владимира Путина и Президента Украины Петра Порошенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Говорили о необходимости скорейшего прекращения кровопролития, о необходимости перехода к политическому урегулированию всех проблем, всего комплекса проблем, с которыми Украина столкнулась на юго-востоке страны. Россия со своей стороны будет делать все для этого мирного процесса, если он начнется. А на наш взгляд, этот процесс нужно начать как можно быстрее. В этой связи достигнута договоренность (но это уже было в широком формате, мы на двухсторонней встрече подтвердили) о том, что контактная группа должна как можно быстрее возобновить свою работу. Может быть и здесь - в Минске. Мы, я и Президент Порошенко, считаем, что нужно возобновить наш диалог по вопросам энергетики, в том числе по газовой проблематике. Откровенно говоря, это сложный вопрос. Он находится в тупике. Но говорить об этом все равно нужно. И договорились о том, что мы эти консультации возобновим.

26 августа в Минске состоялись переговоры президентов Беларуси, России, Казахстана, Украины с участием высоких представителей Евросоюза.