Президент о ЧМ-2014 по хоккею: Уверен, что мы сможем доказать всем, что Беларусь - цивилизованное государство в центре Европы

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко требует обеспечить безопасность во время чемпионата мира по хоккею, который пройдет в мае в Минске. Об этом глава государства заявил на заседании Совета безопасности. На встрече планово обсуждали два вопроса: готовность к проведению чемпионата мира по хоккею, а также уроки и задачи, которые вытекают из современной обстановки, прежде всего связанной с событиями в Украине. Отмечено, что они не несут прямых угроз для нашего государства. Наша страна заинтересована в установлении на украинской территории гражданского мира, спокойствия и стабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время заседания особо подчеркивалось, что Беларусь не претендует на ведущую роль в урегулировании украинского конфликта, однако приложит максимальные усилия для сохранения и развития отношений с братским государством. По-прежнему среди приоритетов для Беларуси остается сохранение и дальнейшее развитие политических, торгово-экономических и культурных связей с Украиной.

О безопасности здесь не говорят, а заботятся. Еще в проекте при строительстве «Чижовка — Арены» учли международный опыт. Десятки камер и металлодетекторов, турникеты. Специальные сканеры для билетов разместили на входах в vip-ложи.

Сергей Емельяненко, заместитель начальника отдела охраны и безопасности спортивного комплекса «Чижовка-арена»:

Слева стоит стандартный металлодетектор. Чуть левее — для более углубленного сканирования (используется новейшая система).

Ольга Юруть, корреспондент СТВ:

Буквально через месяц в Беларуси соберутся поклонники ледовых баталий со всего мира. Все билеты на открытие и финал чемпионата мира по хоккею проданы болельщикам из полсотни стран. Минск к приему гостей готов. Пристальное внимание вопросам безопасности.

Андрей Сасонко, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Будут привлекаться около 1,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел. При необходимости будут задействоваться члены молодежных отрядов охраны правопорядка. Это свыше 2700 человек.

8 апреля за круглым столом у Главы государства «верхушка» силовых структур и высшие должностные лица. Заседание Совбеза — плановое, Александр Лукашенко обзначил основные темы разговора.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам надо сегодня обсудить с вами - и это планово - две проблемы, которые встают перед нами. Во-первых, готовность к чемпионату мира. И второй вопрос, я думаю, здесь нам нечего скрывать, - это уроки и задачи, которые вытекают из современной обстановки. Прежде всего, связанные с событиями в Украине. На злобу дня, коль ситуация так разворачивается, мы об этом говорили, и я это подчеркивал, что только дурак не делает выводов из тех событий, которые происходят вокруг. Мы очень много обсуждали эту проблему и договорились, что на одном из заседаний Совета безопасности мы к ней вернемся в плане уроков, может быть, чтобы наши власти и наше общество сделали соответствующие выводы из этого.

Настоящий спортивный праздник как для белорусского народа, так и для миллионов любителей хоккея всего мирового сообщества, отметил Президент, говоря о значимости для Беларуси предстоящего чемпионата. Александр Лукашенко также напомнил, что спорт- это большая политика.

Александр Лукашенко:

Турниры такого масштаба всегда имеют политический подтекст. Нельзя забывать, что вокруг этого чемпионата немало спекуляций. Отдельные западные политики из конъюнктурных соображений пытались «накрутить ситуацию» вокруг проведения турнира в Минске, используя самые изощренные методы информационного давления. Вместо объективного анализа ситуации в Беларуси они предпочитают получать информацию из крайне ангажированных источников, выдвигают надуманные претензии и политические требования. К счастью, в западных экспертных политических кругах, пусть и запоздало, но нарастает понимание исчерпанности нынешнего инструментария давления на Беларусь. Звучат призывы к выработке новых взглядов и подходов. В этом отношении особенно ценной для нас является поддержка международных спортивных организаций. Несмотря на жесткий прессинг со стороны отдельных европейских организаций и политиков, Международная федерация хоккея и лично Рене Фазель не дрогнули под натиском, были бескомпромиссны и верны спортивным идеалам.

Свое участие в соревнованиях подтвердили все 16 стран. За победу на белорусском льду будут бороться команды из Швеции, Чехии, Канады, Словакии, Норвегии, Дании, Франции, Италии, Финляндии, России, США, Швейцарии, Германии, Латвии, Казахстана и Беларуси. Регламент Международной федерации хоккея выполнен. А наши «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена» по оценкам экспертов уже названы в числе лучших в Европе. Премьер-министр Михаил Мясникович доложил о проделанной работе по подготовке к проведению чемпионата.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Направлены 60 приглашений руководителям стран и правительств стран-участниц чемпионата, стран-гостей, стран СНГ, стратегических партнеров нашей страны за рубежом. Вносим предложения провести особое мероприятие — подъем 8 мая 2014 года государственных флагов всех стран-участниц чемпионата. Планируется участие официальных представителей стран, болельщиков и гостей нашей страны, в том числе генерального секретаря Международной федерации хоккея, господина Лихтенберга.

На матчи чемпионата продано и забронировано полмиллиона билетов. К примеру, «Минск-Арена» предварительно заполнена на время мирового форума уже на 75 процентов. Каждый седьмой билет у иностранных гостей. Основная доля продаж для иностранцев приходится на Россию и Латвию. Также достаточно большой интерес проявили болельщики из Финляндии, Швеции, Германии, Словакии.

Михаил Мясникович:

Ценовая политика сформирована таким образом, что матчи чемпионата смогут посетить люди с разным уровнем дохода. Например, на матчи предварительного этапа цены составят от 6 до 50 евро. На матчи финальной стадии — от 25 до 400 евро. Продажа билетов со скидкой детям и молодежи практикуется везде при проведении чемпионатов. Это установившаяся практика. Мы зафиксировали цены на гостиничное обслуживание, допустив рост цен на эти услуги не более 10% от тарифа, действующего на 1 января 2013 года. К чемпионату номерной фонд гостиниц увеличен более, чем в 2 раза. Во время чемпионата будут функционировать 43 гостиницы на 9725 мест. К чемпионату планировалось ввести в эксплуатацию 14 гостиниц. Все гостиницы отвечают установленным стандартам. На конкурсной основе подобран обслуживающий персонал.

Всего во время чемпионата гостей смогут принять свыше 40 гостиниц. 14 из них - новые. Премьер-министр отчитался, сделано все, чтобы Минск был максимально привлекателен для туристов. Общепит Минска обещает специальное меню, доступные цены и сезонные кафе. Возле ледовых Арен создадут фан-зоны, а около Дворца спорта, Минского ледового дворца и комплекса «Студенческая деревня» - зоны гостеприимства. Там предложат качественный отдых с концертами и дискотеками. Будут работать ярмарки. А театры, кинозалы, музеи, выставочные центры — будут открыты для посетителей до позднего вечера. Среди преимуществ предстоящего чемпионата Михаил Мясникович назвал развитую транспортную систему.

Михаил Мясникович:

Приобретены дополнительные новые отечественные автобусы для международных, городских и пригородных перевозок, а также троллейбусы. Для тех, кто будет передвигаться на личном транспорте, предусмотрены дополнительные парковочные места возле ледовых арен. «Минск-Арена» на 4900 машиномест, «Чижовка-Арена» — 700 машиномест. Желающие могут взять автомобиль напрокат, в том числе в гостинице по месту проживания или заказать эту услугу по Интернету. Готов к приему участников и гостей чемпионата Национальный аэропорт страны. Пропускная способность аэропорта увеличена с 2 млн. 200 до 2 млн. 900 тыс. человек в год.

Александр Лукашенко:

Уровень организации нашего турнира неизбежно будут сравнивать с прошлыми мировыми первенствами. Кто-то, наверняка, проведет параллели с Олимпиадой в Сочи — самым ярким спортивным мероприятием первого полугодия. Мы просто обязаны показать себя всему мировому сообществу с лучшей стороны. Я уверен, что мы сможем продемонстрировать высокую степень организации мирового хоккейного форума, а также доказать всем, что мы действительно цивилизованное государство в центре Европы, чтобы каждый приехавший к нам, уезжая, сохранил в памяти радушие и доброжелательность белорусского народа. Наша цель - сделать так, чтобы пребывание гостей в Беларуси было комфортным, а предлагаемый сервис мог удовлетворить самую требовательную публику. Событие должно стать не только знаковым и запоминающимся для нашего народа, но и очередным толчком к развитию массового спорта, особенно после успехов белорусских спортсменов в Сочи. Наша первоочередная задача, как организаторов, заключается в том, чтобы обеспечить безопасность участников и гостей. Главное - не допустить никаких провокаций. При этом мы должны постараться сделать так, чтобы эти меры безопасности были ненавязчивыми, не бросались в глаза, не давили на участников и гостей соревнований, на журналистов.

Мы к чемпионату мира готовы! Если надо будет «долизать», привести в порядок где-то какую-то улицу, гостиницу, я думаю, за оставшийся месяц мы с успехом это сделаем.

Безопасность — важный момент. Если мы где-то недоработаем в этом плане, он смажет всю нашу работу. Так как делала Россия на Олимпийских играх. Конечно, нам не такой масштаб. На не нужно проводить комплекс подобных мероприятий, но обезопасить человека мы должны.