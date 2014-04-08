За сепаратизм в Украине будут сажать на 15 лет

Новости Украины. Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за сепаратизм. Согласно поправкам в законопроекте, действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти, будут караться лишением свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. Такие же меры будут применены за диверсию и шпионаж. За государственную измену может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Не обошлось на пленарном заседании без эксцесса. В рукопашном бою у трибуны сошлись украинские коммунисты и депутаты от партии «Свобода». Пока в Раде кипели страсти, у стен Парламента выступали активисты «Правого сектора», а представители «Автомайдана» перекрыли улицу Грушевского.

Продолжает накаляться ситуация и на востоке Украины. В частности, в Харькове из-за захвата активистами ряда госзданий проходит спецоперация. Центр города перекрыт, приостановлена работа станций метро. Задержаны около 70 участников акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.