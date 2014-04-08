Президент о ЧМ-2014 по хоккею: На Западе растет понимание исчерпанности инструментария давления на Беларусь

Новости Беларуси. Президент требует обеспечить безопасность на чемпионате мира по хоккею, не доставляя неудобств гостям. Об этом глава государства заявил 8 апреля на плановом заседании Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мировое первенство пройдёт уже в мае. Это будет грандиозное по масштабу и важности событие. В белорусскую столицу приедут тысячи болельщиков. По последним данным, билеты на спортивный форум уже купили хоккейные фанаты более чем из 50 стран. И, по словам главы государства, необходимо сделать всё, чтобы их пребывание в нашей стране было комфортным.

Особенно важны вопросы обеспечения безопасности в ходе чемпионата. Это первоочередная задача белорусской стороны как организатора. При этом нужно постараться сделать так, чтобы эти меры безопасности были ненавязчивыми и не давили на участников и гостей соревнований.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам надо сегодня обсудить с вами - и это планово - две проблемы, которые встают перед нами. Во-первых, готовность к чемпионату мира. И второй вопрос, я думаю, здесь нам нечего скрывать, - это уроки и задачи, которые вытекают из современной обстановки. Прежде всего, связанные с событиями в Украине. На злобу дня, коль ситуация так разворачивается, мы об этом говорили, и я это подчеркивал, что только дурак не делает выводов из тех событий, которые происходят вокруг. Мы очень много обсуждали эту проблему и договорились, что на одном из заседаний Совета безопасности мы к ней вернемся в плане уроков, может быть, чтобы наши власти и наше общество сделали соответствующие выводы из этого.

Но, прежде всего, о чемпионате мира и главной составляющей, как я считаю, хоть, опять же, остро вопрос не стоит, обеспечение безопасности в ходе его проведения. Турниры такого масштаба всегда имеют политический подтекст. Нельзя забывать, что вокруг этого чемпионата немало спекуляций. Отдельные западные политики из конъюнктурных соображений пытались «накрутить ситуацию» вокруг проведения турнира в Минске, используя самые изощренные методы информационного давления. Вместо объективного анализа ситуации в Беларуси они предпочитают получать информацию из крайне ангажированных источников, выдвигают надуманные претензии и политические требования. К счастью, в западных экспертных политических кругах, пусть и запоздало, но нарастает понимание исчерпанности нынешнего инструментария давления на Беларусь. Звучат призывы к выработке новых взглядов и подходов. В этом отношении особенно ценной для нас является поддержка международных спортивных организаций. Несмотря на жесткий прессинг со стороны отдельных европейских организаций и политиков, Международная федерация хоккея и лично Рене Фазель не дрогнули под натиском, были бескомпромиссны и верны спортивным идеалам. Наша цель - сделать так, чтобы пребывание гостей в Беларуси было комфортным, а предлагаемый сервис мог удовлетворить самую требовательную публику. Событие должно стать не только знаковым и запоминающимся для нашего народа, но и очередным толчком к развитию массового спорта, особенно после успехов белорусских спортсменов в Сочи.