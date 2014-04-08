8 апреля в Правительстве обсуждали вопрос о повышении уровня медицинского обслуживания в Беларуси

Новости Беларуси. Как повысить уровень медицинского обслуживания в Беларуси? Об этом 8 апреля шла речь в Правительстве. Белорусская медицина занимает лидирующие позиции по многим показателям не только в Европе, но и во всем мире. Например, в 2013 году в Беларуси не зарегистрировано ни одного случая материнской смертности. Наши врачи осваивают высокотехнологичные операции, ассортимент лекарств расширяется, при этом медикаменты достойного качества можно приобрести по приемлемой цене. В Совмине отметили — при вех положительных тенденциях проблемы в отрасли остаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Я затребовал, чтобы мне представили показатели временной нетрудоспособности и расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности за последние годы. Тенденция к росту: как в днях нетрудоспособности, так и в деньгах. В прошлом году расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности составили 5 трлн 100 млрд рублей. В прошлом году на все здравоохранение было выделено 25 трлн рублей. Представляете? Для сопоставления.