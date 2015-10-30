Президент: Надежное обеспечение национальной безопасности — одно из условий благополучия любого государства

Новости Беларуси. Надежное обеспечение национальной безопасности — одно из условий благополучия любого государства. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая в ходе оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил. Нынешние процессы передела сфер влияния в геополитике требуют особой настороженности. Существование двойных стандартов, стремление Соединенных Штатов к мировому главенству, воины в Афганистане и Сирии, кризис с наплывом мигрантов в Европу — всему есть очевидные причины, уверен президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня мы наблюдаем процесс того же разбалансирования обстановки и ситуации. Исчез Советский Союз. Все на наших глазах происходило, мы это знали, мы это видим. И я помню здесь, в этом зале, буквально через год после избрания меня президентом в середине 90-х я от вашего имени заявил о том, что нам надо быть готовыми защищать свое Отечество, мы заявили о неприемлемости нарушения норм международного права и движения НАТО на Восток. Мы первыми об этом завели речь. Я недавно говорил, что дело совсем не в белорусской диктатуре, что мы кому-то не нравимся. А дело в том, что мы с тех пор и уже в течение 20 лет занимаем определенную позицию. У нас не было ни вихляний, ни кривляний, как это было у всех постсоветских республик. У всех без исключения, в том числе и Российской Федерации. Мы были абсолютно искренни, мы были абсолютно честны и перед своим народом, и перед нашими партнерами, и, может быть, вероятным противником. Вот с тех пор нас начали обвинять и в диктатуре, и в попытках возрождения Советского Союза. И что мы видим спустя 20 лет? Мы видим то, что было, простите меня за нескромность, предсказано тогда, в середине 90-х. И эта система сдержек противовесов разбалансирована до предела. И очень не хотелось бы, чтобы новая система безопасности в мире возникла в результате кровавой бойни. Не хотелось бы еще и потому, что это не та будет бойня, которая была в середине прошлого века, это будет уже война с применением ядерного оружия. Нам это абсолютно не нужно, как и любому другому народу, живущему на этой планете.