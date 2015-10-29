Новости Беларуси. Новые предложения по стимулированию бизнеса в малых городах и на селе внесены на рассмотрение президенту. Планируемые изменения обсуждаются сегодня, 29 октября, на совещании у главы государства Александра Лукашенко. Три года назад принятый декрет президента определил льготы и преференции для желающих разместить производство в сельской местности. За это время зарегистрировано более 35 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей. Рост деловой инициативы наблюдается во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Три года действует декрет. Я бы хотел задать прежде всего такой вопрос: какой эффект от этого декрета и как развиваются регионы — мы получили тот эффект, на который мы рассчитывали, или нет? Второй вопрос: сохранится ли в результате изменений направленность декрета на стимулирование инвестиций в производство? И третий: вносимые изменения достаточны для активизации процесса создания новых предприятий в малых городах и сельской местности или нет?

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Рост количества субъектов предпринимательства наблюдается во всех регионах. Лидером среди областей стала Могилевская область (их количество увеличилось почти в 2 раза). В Гомельской и Витебской областях — более чем в 1,5 раза. В Минской и Брестской областях — в 1,3 раза. Количество обращений субъектов хозяйствования за выдачей сертификатов продукции собственного производства увеличилось более чем в 2 раза. О чем это говорит? Если в 2012 году было выдано 1 319 сертификатов, то в 2014 — 2 821.

После обсуждения документа, который в последующем будет определять условия ведения бизнеса в малых городах и на селе, принято решение его доработать. Окончательный вариант будет представлен на рассмотрение президента уже в ближайшее время. Главная задача изменений — придать новый импульс декрету с точки зрения создания новых компаний и рабочих мест в малых городах, где чувствуется существенное нехватка инициатив.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Самое главное — было создано 38 тысяч новых компаний. Причем в регионах, где у нас регионы традиционно депрессивные, где у нас мало инициативы. Это очень важно. Естественно, это достаточно серьезный вклад в общую копилку, бюджет, достаточно большой вклад в ВВП. Это косвенные такие результаты. Самое главное — мы создали большое количество рабочих мест и новых компаний в регионах.