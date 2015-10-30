В Душанбе 30 октября проходит заседание Совета глав правительств СНГ

Новости Таджикистана. В столице Таджикистана сегодня, 30 октября, проходит заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Планируется рассмотреть более 40 проектов документов. В основном они будут касаться развития партнерских отношений в экономической сфере. Речь, в частности, пойдет о зоне свободной торговли, инновационном сотрудничестве, конкуренции на товарных рынках, вопросах электросвязи и энергетики. Главы правительств СНГ также обсудят взаимодействие в области физкультуры и спорта, образования, медицины, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.