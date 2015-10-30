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В Душанбе 30 октября проходит заседание Совета глав правительств СНГ

30 октября 2015 07:57
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Новости Таджикистана. В столице Таджикистана сегодня, 30 октября, проходит заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Планируется рассмотреть более 40 проектов документов. В основном они будут касаться развития партнерских отношений в экономической сфере. Речь, в частности, пойдет о зоне свободной торговли, инновационном сотрудничестве, конкуренции на товарных рынках, вопросах электросвязи и энергетики. Главы правительств СНГ также обсудят взаимодействие в области физкультуры и спорта, образования, медицины, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# СНГ

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