Совместное заседание обеих палат белорусского парламента проходит 30 октября в Минске

Новости Беларуси. Совместное заседание обеих палат белорусского парламента проходит сегодня, 30 октября, в Минске. К диалогу Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале подключатся и члены правительства. Представители исполнительной власти ответят на вопросы сенаторов и депутатов. Это своего рода отчет о проделанной работе. Традиционно здесь обсуждаются наиболее важные вопросы социально-экономического развития Беларуси, а также внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.