Прямой эфир

Совместное заседание обеих палат белорусского парламента проходит 30 октября в Минске

30 октября 2015 07:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Совместное заседание обеих палат белорусского парламента проходит сегодня, 30 октября, в Минске. К диалогу Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале подключатся и члены правительства. Представители исполнительной власти ответят на вопросы сенаторов и депутатов. Это своего рода отчет о проделанной работе. Традиционно здесь обсуждаются наиболее важные вопросы социально-экономического развития Беларуси, а также  внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

# Парламент Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Новые предложения по стимулированию бизнеса в малых городах и на селе внесены на рассмотрение президенту
29 октября 2015 14:51

Новые предложения по стимулированию бизнеса в малых городах и на селе внесены на рассмотрение президенту

Александр Лукашенко выразил соболезнования президентам Пакистана и Афганистана, а также родным и близким погибших от землетрясения
28 октября 2015 11:13

Александр Лукашенко выразил соболезнования президентам Пакистана и Афганистана, а также родным и близким погибших от землетрясения

Александр Лукашенко посетил 120-ю отдельную механизированную бригаду Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил
27 октября 2015 17:12

Александр Лукашенко посетил 120-ю отдельную механизированную бригаду Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил