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Президент Молдовы прибыл в Беларусь с официальным двухдневным визитом

16 июля 2015 10:40
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Новости Беларуси. Президент Молдовы прибыл в Беларусь с официальным двухдневным визитом. В Национальном аэропорту «Минск» Николая Тимофти встречали согласно протоколу. Затем кортеж зарубежного гостя направился в белорусскую столицу. 16 июля в формате «один на один» и в расширенном составе пройдут переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко и молдавского лидера. Будут обсуждаться  перспективы сотрудничества стран и взаимодействия на международных площадках. По итогам встречи планируется подписать ряд документов. 

Напомним, президент Беларуси последний раз совершал официальный визит в Кишинёв в сентябре 2014 года. Руководитель Молдовы до этого посещал Минск дважды для участия в  Совете глав государств-участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Николай Тимофти # Фотофакт # Беларусь-Молдова

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