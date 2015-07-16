Новости Беларуси. Президент Молдовы прибыл в Беларусь с официальным двухдневным визитом. В Национальном аэропорту «Минск» Николая Тимофти встречали согласно протоколу. Затем кортеж зарубежного гостя направился в белорусскую столицу. 16 июля в формате «один на один» и в расширенном составе пройдут переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко и молдавского лидера. Будут обсуждаться перспективы сотрудничества стран и взаимодействия на международных площадках. По итогам встречи планируется подписать ряд документов.

Напомним, президент Беларуси последний раз совершал официальный визит в Кишинёв в сентябре 2014 года. Руководитель Молдовы до этого посещал Минск дважды для участия в Совете глав государств-участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.