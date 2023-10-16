Новости Эквадора. Даниэль Нобоа станет следующим президентом Эквадора. На прошедших накануне в стране выборах он получил более 52 % голосов, в то время как его соперник Луиза Гонсалес набрала около 48%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нобоа, которому всего 35 лет, станет самым молодым лидером Эквадора за всю его историю. Но он получит страну, раздираемую тяжелыми проблемами. Рухнувшая экономика, массовая миграция и огромный уровень преступности. Однако политик настроен оптимистично и дал громкие обещания победить экономический кризис, создать рабочие места для молодежи, а также разместить опасных преступников на тюремных кораблях.