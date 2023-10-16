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Даниэль Нобоа станет следующим президентом Эквадора

16 октября 2023 07:41
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Новости Эквадора. Даниэль Нобоа станет следующим президентом Эквадора. На прошедших накануне в стране выборах он получил более 52 % голосов, в то время как его соперник Луиза Гонсалес набрала около 48%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даниэль Нобоа станет следующим президентом Эквадора-1

Нобоа, которому всего 35 лет, станет самым молодым лидером Эквадора за всю его историю. Но он получит страну, раздираемую тяжелыми проблемами. Рухнувшая экономика, массовая миграция и огромный уровень преступности. Однако политик настроен оптимистично и дал громкие обещания победить экономический кризис, создать рабочие места для молодежи, а также разместить опасных преступников на тюремных кораблях.

# Выборы # Фотофакт

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