Украина на грани дефолта: внешний госдолг превышает $15 млрд

Новости Украины. Правительство Украины готово прекратить выплаты кредиторам до момента достижения с ними соглашения. Об этом сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько. По её словам, правительство может использовать своё законное право и прекратить выплаты международным внешним кредиторам, чтобы защитить экономику Украины.

Для получения очередного транша МВФ, стране нужно добиться рассрочки в выплате своего внешнего госдолга. Сумма составляет более 15 миллиардов долларов. Однако министр финансов добавила, что если эти деньги сейчас потратить, то страна не сможет обеспечить быстрое восстановление экономики.

Из-за сложности переговоров с кредиторами Украина не отрицает объявление дефолта в конце июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.