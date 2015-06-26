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Украина на грани дефолта: внешний госдолг превышает $15 млрд

26 июня 2015 14:11
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Новости Украины. Правительство Украины готово прекратить выплаты кредиторам до момента достижения с ними соглашения. Об этом сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько. По её словам, правительство может использовать своё законное право и прекратить выплаты международным внешним кредиторам, чтобы защитить экономику Украины.

Для получения очередного транша МВФ, стране нужно добиться рассрочки в выплате своего внешнего госдолга. Сумма составляет более 15 миллиардов  долларов. Однако министр финансов добавила, что если эти деньги сейчас потратить, то страна не сможет обеспечить быстрое восстановление экономики.

Из-за сложности переговоров с кредиторами Украина не отрицает объявление дефолта в конце июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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