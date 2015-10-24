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Президент Лукашенко за личный вклад в развитие сотрудничества с Беларусью наградил орденом Почёта троих человек

24 октября 2015 15:23
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За значительный личный вклад в укрепление и развитие торгово-экономических отношений между Беларусью и Азербайджаном Президент Беларуси  наградил орденом Почёта первого заместителя премьер-министра Азербайджана Ягуба Эюбова и председателя наблюдательного совета объединения «Гянджинский автомобильный завод» Ханлара Фатиева.

Орденом Почёта также награждён исполнительный директор Европейского банка реконструкции и развития от России, Беларуси и Таджикистана Денис Морозов. Высокую оценку он получил за личный вклад  в развитие сотрудничества с Беларусью.

 

# Александр Лукашенко # Госнаграды

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