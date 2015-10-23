Александр Лукашенко: Лошицкий парк – отличное место, в Минске лучше – нет!

В Лошицкой усадьбе прошли торжества в честь юбилея основания ООН. Ради мира и устойчивого развития. 23 октября в Минске начались торжества с участием Президента Беларуси в честь юбилея основания ООН. 70 лет эта авторитетная организация стоит на страже мировой безопасности. Её роль в мировой политике не возможно переоценить.

Беларусь, как один из основателей ООН, всегда активно участвовала в деятельность организации. Об этом 23 октября говорили вовремя праздничных мероприятий. Они начались в Лошицкой усадьбе. Евгений Горин подробнее.