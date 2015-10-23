Александр Лукашенко принял участие в посадке Дерева мира и устойчивого развития в честь 70-летия ООН

Новости Беларуси. Дерево мира и устойчивого развития в честь 70-летия ООН. В его посадке в Лошицком парке сегодня, 23 октября, принял участие президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая же плакучая вишня растёт и у штаб квартиры ООН в Нью-Йорке. Её посадили в мае в юбилей Победы над фашизмом. Белые цветы плакучей вишни в разных культурах символизирует чистоту и возрождение, доброжелательность и призыв к примирению.

В Лошицкой усадьбе для Александра Лукашенко провели краткую экскурсию по музею. Президент пообщался с главами дипмиссий стран-доноров и представителями международных организаций, пришедших на церемонию.

Также в присутствии президента Александра Лукашенко была подписана рамочная программа ООН по технической помощи Беларуси в целях развития на ближайшие 5 лет. Документ, определяет совместную стратегию деятельности организаций системы ООН в нашей стране.