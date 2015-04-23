Президент Лукашенко в Грузии: В политике у нас нет никаких противоречий

Новости Беларуси. 22 апреля начался официальный трехдневный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Грузию. Борт номер один приземлился в Тбилиси.

Александр Лукашенко возложил венок к могиле Неизвестного солдата.

Мемориал установлен в парке Ваке в память о воинах, погибших в боях во время Великой Отечественной войны. У памятника зажжен вечный огонь. Скульптурная группа состоит из памятника погибшему воину и возвышающейся скульптуры богини Кали Ма. Именно такая «связка»характерна и для других грузинских мемориалов.

Беларусь и Грузия в состоянии создать прочный фундамент для будущих отношений. Об этом заявил 23 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Тбилиси со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили.

Александр Лукашенко отметил, что в политике между странами нет никаких противоречий. Глава Государства выразил благодарность за поддержку Беларуси на международной арене, в том числе и на Западе.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Я думаю, мы в состоянии создать фундамент наших будущих отношений, которые будут основаны на крепких торгово-экономических отношениях. В политике у нас нет никаких противоречий, я благодарен и бывшему президенту, и Вам, за то, что вы везде на западе нас поддерживали и поддерживаете. Спасибо вам огромное.

Георгий Маргвелашвили, Президент Грузии:

Ваше личное отношение и к моей стране, и к грузинам - это прекрасный фундамент, чтобы развивать отношения. Во многих аспектах отношения между Беларусью и Грузией являются и будут являться примером для других стран.

Переговоры в формате один на один, а затем продолжились в расширенном составе. Кроме того, сегодня состоится встреча главы белорусского государства с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и Католикосом - Патриархом всея Грузии. Александр Лукашенко также посетит Кафедральный собор Святой Троицы и возложит венок к Мемориалу героям, павшим за единство Грузии.

К подписанию подготовлен ряд двухсторонних документов.

После официальных мероприятий в Тбилиси Александр Лукашенко направится в Аджарию. В Батуми запланированы переговоры Президента Беларуси с председателем кабинета министров этой автономии Арчилом Хабадзе.

Добавим, что это первый официальный визит Александра Лукашенко в Грузию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.