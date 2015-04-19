Французский историк Жан-Жак Мари о том, почему «Евросоюз – совсем не демократическая организация»

Новости Беларуси. Месье Мари, известного ученого из Парижа, на неделе мы пригласили в уголок Франции в белорусской столице – к нашей собственной Эйфелевой башне. Жан-Жак Мари в Минске впервые, прилетел прочесть курс лекций белорусским студентам. А ведущему программы «Неделя» на СТВ рассказал, что увезет на память о нашей стране.

Месье Мари, мы вас пригласили в маленький уголок Франции в Минске. Вы впервые в Минске, я так понимаю?



Жан-Жак Мари, историк, автор биографических изданий (Франция):

Это впервые в жизни, да.

Впервые в жизни, и впервые видите такую маленькую Эйфелеву башню. Как она вам?



Жан-Жак Мари:

Да, мне кажется, что она похожа на нашу, но немножко более скромная.

Вы знаете, у нас есть такое выражение: «Увидеть Париж и умереть». Это означает то, что все мечтают увидеть Париж. А вы, когда вернетесь из Минска, будете рекомендовать своим друзьям приехать в Минск?



Жан-Жак Мари:

Да. Гулять по столице и сходить в музей Войны (прим. Музей истории Великой Отечественной войны) – этого, конечно, не хватит. Я уже купил документацию. Потому что я хочу понимать то, что здесь происходит. Потому что у нас во Франции о Беларуси вообще ничего не знают.



Но вы что-то уже поняли для себя? Вот вы вернетесь в Париж, что первое вы скажете о Беларуси?



Жан-Жак Мари:

Когда смотришь на Минск, понимаешь, что здесь есть многие интересы и зарубежные инвестиции разные. Откуда еще не знаю, но видно, что от разных стран – Израиль, Катар, Франция. Конечно, когда инвестор вкладывает деньги, он хочет получить прибыль.



Сейчас мы с вами разговариваем в преддверии очень важной даты, святой даты и для Беларуси, и для Франции – я полагаю – 70-летие Великой Победы, окончание Второй мировой войны. А во Франции, как относятся к итогам Второй мировой войны? Потому что всякие есть настроения в Европе сейчас по поводу той войны.



Жан-Жак Мари:

Да-да, конечно. Все-таки мне кажется, что большинство людей еще вспоминают, что, в конце концов, это Красная Армия победила нацизм. Что повороты в войне, самые важные повороты в войне, были Сталинград и Курск. И что из этих побед Красной Армии – начало будущего поражения немецкой армии. И что Красная Армия и СССР сыграли самую важную роль в поражении Германии.



Но вот ваши коллеги в той же Латвии, Риге, предположим, они могут с вами категорически поспорить – к великому нашему сожалению – у них другое видение.



Жан-Жак Мари:

Нужно вспомнить, например, создание латвийских Waffen SS, которые 16 марта каждый год еще маршируют в центре Риги. Правительства этих стран – полуфашистские правительства. Они работали вместе с нацистами. Так, для них, конечно, воспоминания о Второй мировой войне не те же самые. Но они не примеры демократии, мне кажется.

Сейчас.

Жан-Жак Мари:

Вообще Евросоюз – не пример демократии. И эти страны не лучше, чем бывшие. Хотя…



А почему Евросоюз – не пример демократии? Ведь тот же Евросоюз декларирует, что мы самые демократичные в мире, демократичнее, чем США даже.

Жан-Жак Мари:

Вообще между пропагандой и действительностью есть разница. Даже иногда пропасть. Вы знаете, это всегда существовало. Евросоюз – совсем не демократическая организация. Например, руководит Евросоюзом группа комиссаров, которых никто не избрал. Никто. Каждое правительство назначает одного комиссара. Потом парламент рассматривает кандидатуру, но не имеет право выдвигать кандидатуру. И потом этот комиссар не ответственен ни перед кем. Они могут решать все, что им угодно, без никакой ответственности. Например, после последних выборов в Греции – эти выборы показали, что греческий народ не хочет допускать гнет НВФ, тройки – все что угодно. Что сказал президент Еврокомиссии Юнкер? Он сказал: с одной стороны есть голосование народа, а с другой стороны – есть договоры. А что должно царить? Это договоры. Вы можете голосовать как вам угодно, и все кончено. Это демократия? Нет! Это не демократия.



То есть вы евроскептик?

Жан-Жак Мари:

Да. Не скептик. Я думаю, что Евросоюз – это инструмент давления мирового капитала и больше всего американского капитала на разные народы. И что их единственная политика – это нужно снизить социальные гарантии, нужно снизить или отменить социальные завоевания и все что угодно, а все для рентабельности капитала. И все, это их закон. Единственный закон, все остальное это слова.

А как смотрите на другие тенденции в Европе и Евразии, в частности на формирование Евразийского союза?



Жан-Жак Мари:

Я слышал о создании этого союза с 1 января этого года. Мне кажется, что одна из причин украинского кризиса, это что Путин хотел входа Украины в этот Евразийский союз, что и США, и Евросоюз не хотели, потому что они думали, что такой союз будет слишком, может быть, независимый от них. Но этот союз только что родился, так нужно смотреть.



Но вы поддерживаете процессы интеграции? Кто-то называет это – та же Хилари Клинтон боится, что это будет возрождение Советского союза.

Жан-Жак Мари:

Но это чепуха. Откуда возрождение Советского союза? Американские политики, когда они говорят публично, выражаются публично, они используют лозунги для простого народа. Думая, что народ простой. Помню, например, в последних президентских выборах, кандидат республиканцев Митт Ромни сказал: «Метро или автобус автобус, общественный транспорт – это уже начало социализма». Да-да, сказал это прямо. Это не выдумка! Это правда. Или вы думаете, что он дурак? Мне кажется, что Хилари Клинтон – умная женщина, не думает, что Евразийский союз – это возрождение СССР. Она говорит это как пугало, знаете, испугать американских граждан и все. Но несерьезно, мне кажется.



Месье Мари, большое спасибо вам за разговор. Если бы эта башня была еще меньше, мы бы с удовольствием вам ее подарили в качестве сувенира о нашей столице, но не получится. А вот что вы увезете с собой, на память?

Жан-Жак Мари:

На память? Мне подарили несколько книг. И сегодня после обеда я буду стараться купить некоторые игрушки для моих внуков и внучек.



Надо обязательно зубра купить! Белорусского зубра! Это наш символ.



Жан-Жак Мари:

Живого зубра? Нет-нет, неживого зубра. А, маленький зубр? Да, конечно!



Зубренок?



Жан-Жак Мари:

Зубренок? Окей, хорошо.

Спасибо вам большое!

Жан-Жак Мари:

Не за что! Всего доброго!