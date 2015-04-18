После субботника Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов: о тех, кто не работает (даже в будни), о собственном пиаре – то есть, о создании привлекательного президентского образа, об отношении глав государств ко Дню Победы и на каком параде будет Президент Лукашенко 9 мая?

Учитывая проблему с наличием медицинских кадров, удастся ли на должном уровне обеспечить качественно работу этой поликлиники в таком вот быстрорастущем крупной столичном микрорайоне?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я не знаю, откуда вы взяли, что у нас проблемы с медицинским персоналом. Это было до так называемых сложностей, которые мы сейчас переживаем. Кто-то называет это кризисом. Я, конечно, не бываю в трудовых коллективах так, как сегодня. Очень тонко, извините за нескромность, почувствовал ситуацию, которая сегодня складывается. И вот с руководителями наших строителей я убедился, что я был прав: не те времена, которые были вчера. Сегодня уже люди дорожат рабочим местом, никто трудовые книжки не бросает, что я пойду на другую работу. А все благодаря ситуации, которая всех заставила как следует работать и ценить свое рабочее место. Это касается и медицинского персонала. Коль мы уже для детей поликлинику построили, то вы будьте уверены, что мы оснастим ее и рабочей силой. Нам бы другой вопрос решить: чтобы вы ценили свое здоровье. Понимаете, самая большая проблема в нашем обществе сегодня: медицинское обслуживание, здравоохранение бесплатное, как у нас в народе говорят, то есть человек не приходит и не платит, как в магазине, а не хотят ценить свое здоровье. Кто-то напился, кто-то курит – и это главная причина онкологии, да в нашей-то стране. Кто-то боится на улицу выйти, не говоря о том, чтобы пробежаться, так пешком пройти – надо полежать. Я уже не говорю о питании. Едим абы что, когда захотим или не захотим. Целая проблема.

Сегодня, в день безвозмездного труда, нельзя не вспомнить о тунеядцах. Декрет №3 вызвал широкий резонанс в обществе. Обсуждается. Люди, в большинстве, все-таки поддерживают его положение. И все-таки некоторые тревоги высказывают. Волнуются люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, которым необходима государственная поддержка. Не попадут ли они огулом под действие этого декрета?

Александр Лукашенко:

Никто никуда огулом не попадет. Те, кто попали в сложную ситуацию, для них есть соответствующее законодательство. Люди с ограниченными возможностями, инвалиды и так далее. У нас в стране столько льгот и привилегий для этих людей. Те, кто трудятся и деток растят до семи лет, чего вы переживать? Декрет этот направлен против тунеядцев, а не честных людей, которые хотят работать и зарабатывать. С другой стороны, вы знаете, благами пользуемся все. Пойди на богатом Западе или в Америке… Вон в Америке миллионов, наверное, 50 сегодня страховок не имеют. Заболел, не дай Бог, – умирай, никто с тобой разговаривать не будет. А у нас? 400 тысяч человек – или сколько там? – мы не знаем, где они находятся, чем они занимаются. И вот я, опять же руководителям строительной этой компании, тонко задал вопрос и понял, что те, кто сегодня трудятся, те, кто хочет трудиться, они всеми фибрами души, всеми руками «за». Потому что, наверное, не очень, когда ты упираешься вот так, как мы здесь работали с утра до вечера, и смотришь, чтобы семью накормить, одеться и так далее, а некоторые вообще не напрягаясь, как сказали, на «Лексусах», BMW , «Мерседесах» разъезжают, не уплачивая даже копейки налогов в государственную казну. В поликлинику, школу, детский сад, еще куда-то - они первыми. Так там тоже деньги, это же построено за деньги людей. Поэтому все должны нести соответствующую нагрузку. Но мы очень аккуратно, и я в том числе, отслеживаем всю эту информацию в средствах массовой информации, где некая обеспокоенность, чтобы действительно, как вы сказали, не дай Бог там десять, тысячу или сколько человек, чтобы никто не пострадал незаслуженно от этих нагрузок, так называемого тунеядства.

Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что ряд глав западных государств отказались участвовать в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве. Также хотелось бы узнать, будете ли вы здесь принимать, как главнокомандующий, парад Победы. Потому что в ряде СМИ уже появилась информация, что вас на торжествах в Минске не будет.

Александр Лукашенко:

По первому вопросу. Вы знаете, по ряду причин могут отказаться те или иные лидеры государств приехать в этот день в Москву на торжества. К примеру, если у них дома соответствующие торжества, так мы будем только это приветствовать, будем радоваться, что вместе с нами этот День Победы праздную в других странах. Если же это в плане выпада против России, но не только против России, выпад этот против всех тех, по крайней мере того советского народа и народов восточной Европы, которую мы освобождали когда-то, это против них выпад. Это не только против русских, россиян, которые якобы воюют на Донбассе или Украину захватили, как они об этом говорят. Это неправильный подход. Да, надо нынешнюю ситуацию связывать с историей, но ведь то, что случилось 70 лет назад, это была всемирная катастрофа – Вторая мировая война. Поэтому я не поддерживаю тех политиков, которые сегодня амбициозно отказываются приехать на празднование в Москву, хотя вроде бы раньше и обещали. Другое дело, когда ты занят дома.

Что касается досужих разговор: будет президент в Минске в этот День Победы ил не будет – это полная глупость. Это недопустимо, когда нет главнокомандующего, а столько войск выведено в столицу. Это вообще в принципе неприемлемо. И потом, кроме главнокомандующего по Конституции Беларуси никто не может принимать парад. Президент 9 мая будет в Минске. У нас 9 мая свой такой же парад, как в Москве. Где-то, наверное, 7-8 мая мы сможем с делегациями из Беларуси посетить Москву, продемонстрировать наше единство с русским народом и другими, кто ценит эту победу. Возможно, возложим венки к могиле неизвестного солдата, как мы это делаем. 8 числа там мероприятие в рамках Евразийского союза и ОДКБ, и СНГ. Поэтому, конечно, я не могу не принять в этом участие. Я постараюсь 8 мая, пусть даже ночью, вернуться домой, а 9 мая провести парад в Минске.

Вы сегодня очень много времени провели на стройплощадке. Я по этому поводу хочу спросить. Все знают, что белорусский президент может и лопату в руки взять, и строительный инструмент. Кроме того, вы играете в хоккей, ездите за рулем автомобиля, на мотоцикле. Так, на вскидку, кто-то из коллег заметил, что Александр Лукашенко никогда перед телекамерами не делает того, что ему было бы не свойственно в обычной жизни. Скажите, пожалуйста, правда ли это? И не предлагали ли вам когда-нибудь сделать что-то для картинки, как говорят телевизионщики?

Александр Лукашенко:

Наташенька, ты абсолютно права. Ты повторила то, что я часто говорю, когда мне говорят: вы знаете, вот это надо сделать, чтобы люди видели. Я понимаю, что надо, чтобы люди видели. Но я говорю, что я буду делать то, что я делаю всегда. Потому что пиариться и показывать себя лучше, чем ты есть, это, знаете, на месяц, на полгода, ну на год. Но я 20 лет президент, это уже давно вылезло бы. Если я на мотоцикле не езжу, то не надо и садиться на этот мотоцикл. Если ты за рулем автомобиля себя чувствуешь неуютно, да еще ребенок рядом сидит маленький, за жизнь которого ты отвечаешь, то вообще ты не лезь в этот автомобиль. Вы очень правильно сказали. Я все-таки сторонник, я где-то говорил об этом, искренней политики. Можешь – делай. Не можешь – не делай. Потому что если ты берешь лопату в руки и начинаешь там ковыряться, любой специалист, который умеет пользоваться лопатой, посмотрит и скажет: да он же держать ее не умеет, извини меня, не за тот конец лопаты взялся. Так же? Поэтому не надо делать то, что ты не умеешь делать, и только ради того, чтобы пропиариться. Пиариться – это еще надо уметь.