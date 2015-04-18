Бойцы из Беларуси, России и Таджикистана - спецназ ОДКБ - высадились на Северном полюсе

А на днях спецназ ОДКБ высадился на Северном полюсе. И это не шутка! Полярный контингент, в который вошли и белорусские военные, проводил спасательную операцию в Арктике. И все это видел своими глазами, а также расскажет нам корреспондент ВоенТВ Константин Гагарин.

Чтобы захотеть окунуться в Северном Ледовитом океане – а температура воды сейчас из-за ее солености минус два градуса – и таким образом расслабиться, надо иметь весомую причину. Она у десантников есть.

Только что они сделали невозможное – впервые в истории совершили массовое десантирование на Северный полюс. И очередной раз буквально подтвердили свой девиз – «Никто кроме нас»! Но обо всём по порядку.

Константин Гагарин, корреспондент:

Северный полюс. Магическое и суровое место, где прямо под ногами ось земли, а вокруг – холодное безжизненное пространство. Здесь борьба за существование – естественное состояние. А любая чрезвычайная ситуация грозит смертельным исходом.

По легенде учений, в Арктике терпит бедствие авиалайнер. Помощь нужно оказать действительно экстренно. На сигнал «SOS» первыми откликнулись страны ОДКБ. Лучше всего для спасательной операции в условиях Северного полюса подготовлены военные – у них и техника подходящая, и умения.

Из состава Коллективных сил оперативного реагирования формируется полярный контингент. В него вошли бойцы из Беларуси, России и Таджикистана. Все вместе они собрались на Кольском полуострове буквально за день.

В это время к работе уже приступили разведчики и полярники. Они исследуют район полюса для выбора подходящей льдины. Её размеры – 10 на 15 километров. Под ногами – четыре метра льда и… четырехкилометровая толща воды.

Пока десантники в воздухе, площадку приземления, вернее, приледнения обозначают оранжевым дымом. На него и ориентируются парашютисты.

Сергей Войнов, старший штурман военно-транспортной авиации ВВС России:

Точка начала выброски. Определили с учетом не только ветра, но и с учетом дрейфа самой льдины, вот в этом заключается особенность десантирования на Северный полюс.

Выброска спецназа ОДКБ проходит из военно-транспортного гиганта Ил-76. Высота – 1500 метров. Всего борт покидают около 100 человек. Это самый массовый десант на полюс, достойный занесения в Книгу рекордов Гиннеса. Температура за бортом – минус шестьдесят.

Военнослужащий воздушно-десантных войск (Россия):

Всегда готовы выполнить любую задачу, поставленную перед нами родиной. Сегодня сказали прыгнуть на Северный полюс. Сказали бы на Южный – мы бы прыгнули на Южный.

Площадка приледнения – это дрейфующая со скоростью до 2 километров в час льдина. Вся в трещинах и разломах с водой. Даже белых медведей можно встретить. Отбор для работы в таких условиях был более чем строгий. У каждого десантника за плечами – сотни учений.

Владислав Степанюк, заместитель командующего силами специальных операций по воздушно-десантной подготовке:

Мы привезли сюда лучших специалистов для того, чтобы они полностью смогли освоить все вопросы, которые на этом полевом выходе будут доступны, для того, чтобы в последующем они смогли обучать своих подчиненных.

Куда ни повернись на полюсе – везде юг, поэтому ориентироваться по компасу не получится. Это дополнительное препятствие. Перемещаются военные на снегоступах, лыжах и снегоходах. Но наиболее эффективное средство – собачьи упряжки.

Константин Гагарин, корреспондент:

Пожалуй, наиболее увлекательными для белорусов стали тренировки по управлению собачьими упряжками. Все-таки эти животные не только здорово бегают, но и прекрасно поднимают настроение.

Сибирские хаски, самоеды, аляскинские маламуты, чукотские ездовые могут доставить в любую точку даже в полярную метель.

Военнослужащий сил специальных операций:

Можно ездить не только на машине, летать на самолете, но вот с этими мохнатыми друзьями тоже можно путешествовать. Вот, стараются куда-то убежать, но «Стой» – слушаются!

Два часа ночи, но учения в разгаре. Десантники шутят: полюс – лучшее место для тренировок. Сейчас полярный день, солнце не заходит за горизонт круглые сутки, столько же можно заниматься подготовкой.

Игорь Кузьмич, старший офицер отдела воздушно-десантной подготовки командования силами специальных операций:

Вот наконец-то мы здесь, вот именно здесь нулевой метр нашей планеты. И мы, белорусы, здесь находимся. Это очень приятно, поэтому впечатления – просто эйфория нас захватывает.

В процессе учений от дела отвлекали только окружающие пейзажи. Дивные картинки рисует природа в точке пересечения меридиан. Но любоваться Северным Ледовитым со спокойной душой десантники смогли только после завершения спасательной операции.

Евгений Сергун, заместитель командира мобильного батальона:

Каждый из нас понимал, что здесь мы не можем задачу не выполнить, потому что представляли не каждый своё соединение или, там, воинскую часть, мы представляли всю страну.

На планете Земля никогда еще не проводились столь сложные гуманитарные операции, пусть и тренировочные. Кстати, статус учебной миссии в таких обстоятельствах весьма условный. Уметь действовать здесь – значит быть способным спасать жизни везде.