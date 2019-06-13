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Юрия Караева представили в должности министра внутренних дел коллективу МВД

13 июня 2019 11:08
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Новости Беларуси. В Министерстве внутренних дел коллективу представили нового руководителя ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрия Караева представили в должности министра внутренних дел коллективу МВД-1

Юрий Караев в МВД человек не новый. До этого командовал внутренними войсками и был заместителем главы ведомства. В одном из первых интервью в должности он подчеркнул, что хорошо знаком с особенностями работы и намерен обратить особое внимание на укрепление дисциплины, справедливое отношение сотрудников министерства ко всем группам граждан.

Юрия Караева представили в должности министра внутренних дел коллективу МВД-4

Напоминаем, что предыдущий министр Игорь Шуневич возглавлял ведомство с 2012 года. Накануне он обратился к главе государства с рапортом об отставке. Президент отставку принял.

# Отставки и назначения в Беларуси # Юрий Караев # Фотофакт

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