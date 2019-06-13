Юрия Караева представили в должности министра внутренних дел коллективу МВД

Юрий Караев в МВД человек не новый. До этого командовал внутренними войсками и был заместителем главы ведомства. В одном из первых интервью в должности он подчеркнул, что хорошо знаком с особенностями работы и намерен обратить особое внимание на укрепление дисциплины, справедливое отношение сотрудников министерства ко всем группам граждан.