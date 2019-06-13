Александр Лукашенко выступит на саммите ШОС во время заседания в расширенном составе

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с двухдневным рабочим визитом в Кыргызстан. Самолет главы государства совершил посадку в международном аэропорту Манас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с двухдневным рабочим визитом в Кыргызстан. Самолет главы государства совершил посадку в международном аэропорту Манас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
13 июня в Бишкеке запланирован неформальный ужин от имени президента Кыргызстана в честь глав делегаций, а также гала-концерт. Ну а уже 14 июня Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
Сегодня в ШОС входит 8 стран. Кроме того, есть еще шесть партнеров по диалогу, а также четыре государства-наблюдателя. Беларусь же – первая страна, которая перешла из статуса партнера по диалогу в статус наблюдателя.
Встреча глав государств – участников ШОС начнется 14 июня с совещания в узком составе, где главными темами станут безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, вопросы развития экономики, промышленности, диалог в гуманитарной сфере. Традиционно оно пройдет в закрытом режиме. Выступление Александра Лукашенко планируется во время заседания в расширенном составе. Президент обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках интеграционного объединения.
По итогам саммита лидеры ШОС подпишут Бишкекскую декларацию, в которой отразят позицию сторон по дальнейшему расширению организации, и значительный пакет других документов.