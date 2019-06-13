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Александр Лукашенко выступит на саммите ШОС во время заседания в расширенном составе

13 июня 2019 14:12
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с двухдневным рабочим визитом в Кыргызстан. Самолет главы государства совершил посадку в международном аэропорту Манас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выступит на саммите ШОС во время заседания в расширенном составе-1

13 июня в Бишкеке запланирован неформальный ужин от имени президента Кыргызстана в честь глав делегаций, а также гала-концерт. Ну а уже 14 июня Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Сегодня в ШОС входит 8 стран. Кроме того, есть еще шесть партнеров по диалогу, а также четыре государства-наблюдателя. Беларусь же – первая страна, которая перешла из статуса партнера по диалогу в статус наблюдателя.

Александр Лукашенко выступит на саммите ШОС во время заседания в расширенном составе-4

Встреча глав государств – участников ШОС начнется 14 июня с совещания в узком составе, где главными темами станут безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, вопросы развития экономики, промышленности, диалог в гуманитарной сфере. Традиционно оно пройдет в закрытом режиме. Выступление Александра Лукашенко планируется во время заседания в расширенном составе. Президент обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках интеграционного объединения.

Александр Лукашенко выступит на саммите ШОС во время заседания в расширенном составе-7

По итогам саммита лидеры ШОС подпишут Бишкекскую декларацию, в которой отразят позицию сторон по дальнейшему расширению организации, и значительный пакет других документов.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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