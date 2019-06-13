Александр Лукашенко посетил гала-концерт в Бишкеке накануне заседания Совета глав государств ШОС

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с двухдневным рабочим визитом в Кыргызстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет главы государства совершил посадку в международном аэропорту Манас.

13 июня в Бишкеке прошел неформальный ужин от имени президента Кыргызстана в честь глав делегаций, а также гала-концерт. А 14 июня Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

В ШОС входит восемь стран. Есть шесть партнеров по диалогу, а также четыре государства-наблюдателя. Беларусь – первая страна, которая перешла из статуса партнера по диалогу в статус наблюдателя.

Встреча глав государств-участников ШОС начнется 14 июня с совещания в узком составе, где главными темами станут безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, развитие экономики и диалог в гуманитарной сфере. Встреча пройдет в закрытом режиме.