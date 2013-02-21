Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко утвердил замысел проведения стратегического белорусско-российского учения «Запад-2013», которое, как ожидается, пройдет на территории Беларуси осенью 2013 года.

Заслушивая доклад, президент заявил, что проведение учения не является угрозой другим государствам. В последнее время на Западе появились заявления и домыслы об этих маневрах как об «угрозе с Востока», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркнул, что у нас оборонная доктрина, и это четко определено законом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В ответ на появившиеся в последнее время на Западе заявления и домыслы об этих учениях как об «угрозе с Востока» хочу подчеркнуть – мы никому не собираемся угрожать. Мы не считаем ни одно государство своим противником. У нас оборонная доктрина, и это четко определено законом.

Беларусь приветствует все, что способствует укреплению мира. Да, мы не приемлем политику угроз и двойных стандартов. В этом заключается сила и ясность нашей внешнеполитической линии. Мы действуем открыто и последовательно, делая упор на коллективную оборону.

Укрепление общей системы военной безопасности и повышение возможностей по защите Союзного государства определены в качестве приоритетной задачи, и это ни для кого не секрет. Исходя из этого, мы развиваем региональную группировку войск Беларуси и России, основой которой является белорусская армия. Ее потенциал необходимо поддерживать на уровне, обеспечивающем отражение любой агрессии, откуда бы она ни исходила.

Особенно актуально это в наше неспокойное время. Мы с вами являемся свидетелями роста вооруженного насилия и массового кровопролития на мировой арене. Поэтому нам порох надо держать сухим. Напомню простую истину – армия должна учиться воевать (на то это и армия), быть в постоянной готовности к защите суверенитета и территориальной целостности своей страны. В данном случае речь идет об оборонной способности совместной, можно сказать, армии Беларуси и России, региональной группировки войск на Западном направлении – это наша зона ответственности. Мы тоже не скрываем, мы свою армию также, как и россияне, адаптируем тем угрозам и вызовам, которые сегодня существуют или которые могут существовать. Таким образом, повышаем уровень взаимодействия в военном, военно-техническом сотрудничестве с нашим стратегическим союзником Россией, другими государствами ОДКБ. Наработки в военной сфере предстоит проверить на практике в ходе предстоящего учения.

Первые такие совместные крупномасштабные учения прошли в Беларуси в 2009. Более 12,5 тысяч военнослужащих из двух стран, около тысячи единиц боевой и спецтехники. За три недели отработали самые разные оперативно-тактические задачи и взаимодействие войск.

Вторые подобные учения в 2011 прошли уже на российских полигонах Ашулук и Гроховецкий. Эксперты отметили слаженность действий огромного военного организма. Главная особенность предстоящих учений «Запад-2013» - участие подразделений стран ОДКБ.

Особое внимание уделят развитию региональной группировки войск и единой системе ПВО. Также будут показаны модернизированные на белорусских предприятиях новейшие образцы вооружений военной и спецтехники.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Глава государства в целом поддержал предложенный нами замысел проведения стратегического учения, потребовав больше обратить внимание на практическую сторону дела, потребовал привлечь к проведению учений в полном объеме органы территориальной обороны и войска территориальной обороны, обратив особое внимание на организацию взаимодействия среди органов управления и системы обеспечения национальной безопасности нашего государства.