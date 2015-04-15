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Переход Песчатка-Половцы на белорусско-польской границе получил статус международного

15 апреля 2015 14:31
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Новости Беларуси. Переход Песчатка-Половцы на белорусско-польской границе получил статус международного. Отныне пропускать через него людей, транспорт и товары будут вне зависимости от государственной принадлежности. Такие договоренности достигнуты с польской стороной.

Напомним, ранее переход носил статус межгосударственного. Им могли пользоваться только поляки и белорусы. Однако есть и ряд ограничений: автобусы, большегрузы и перевозчики товара, подлежащего ветеринарному и фитосанитарному контролю, через этот погранпереход проехать не смогут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Государственная граница Беларуси

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