Новости Беларуси. Переход Песчатка-Половцы на белорусско-польской границе получил статус международного. Отныне пропускать через него людей, транспорт и товары будут вне зависимости от государственной принадлежности. Такие договоренности достигнуты с польской стороной.

Напомним, ранее переход носил статус межгосударственного. Им могли пользоваться только поляки и белорусы. Однако есть и ряд ограничений: автобусы, большегрузы и перевозчики товара, подлежащего ветеринарному и фитосанитарному контролю, через этот погранпереход проехать не смогут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.