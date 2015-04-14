Аркадий Дворкович: Наш интерес – найти возможность для увеличение взаимной торговли, взаимных инвестиций

Новости Беларуси. О стартап-туре и не только также говорили 14 апреля в белорусском Правительстве на встрече премьер-министра нашей страны с российским вице-премьером Аркадием Дворковичем.

Речь зашла и о двустороннем сотрудничестве. В первую очередь в торгово-экономической сфере. Ведь, как отметил Андрей Кобяков, за последнее время взаимный товарооборот снизился на треть.

В ближайшем будущем прежние объемы торговли нужно восстановить и даже нарастить. И стороны уже сегодня работают над этим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Ваш визит сегодня связан с такими достаточно значимыми и интересными событиями. У нас сегодня был стартап-тур. Такое начало говорит о том, что у нас большие перспективы. Мы рады возможности обсудить сегодня ряд проблемных вопросов, которые существуют в торгово-экономической сфере. В связи с этим мы подписали в начале марта соответствующий план действия Правительств по дополнительным мерам по развитию торгово-экономического сотрудничества, основная направленность которого на максимальное устранение взаимных барьеров.

Аркадий Дворкович, заместитель председателя Правительства Российской Федерации:

Наш интерес все-таки – найти возможность для увеличение взаимной торговли, взаимных инвестиций. Мы этим активно занимаемся.