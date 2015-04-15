Новости Беларуси. Избирательный ликбез. Подготовку к предстоящим выборам Президента обсудили активисты общественного объединения «Белая Русь». На семинар-практикум в Борисов съехались представители Минской области. Секретарь центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Николай Лозовик рассказал о нововведениях предстоящей избирательной кампании.

Так, средства на агитационные материалы не будут выделяться кандидатам напрямую. Изготовлением листовок займутся представители участковых комиссий. Слабовидящие смогут проголосовать без участия сопровождающих. На участках появятся специальные трафареты, а информацию о кандидатах напечатают шрифтом брайля. Представители «Белой Руси» планируют принять активное участие в избирательной кампании, в частности, выдвигать своих кандидатов в участковые комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лозовик, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

К выборам надо идти, имея как можно меньше нерешенных вопросов. Люди должны чувствовать, что о них заботятся, что власть принимает конкретные меры по решению и социальных, и экономических, и бытовых каких-то проблем. Для этого, наверное, местные власти и должны вот так вот встречаться, обсуждать проблемы и направлять свои усилия на успешное решение этих проблем.

Владимир Васильев, председатель Борисовской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Из опыта прошлых выборов, до 50-60% председатели участковых избирательных комиссий предпочтение отдают членам «Белой Руси». И мы этим гордимся, а не просто в состав войти комиссии. И демократичность выборов, и открытость выборов, и прозрачность — вот наша роль в этом направлении.