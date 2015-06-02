Новости Беларуси. Беларусь наращивает сотрудничество с Южно-Азиатским регионом. Президент Индии 2 июня впервые посетит Беларусь с официальным визитом. Планируется, что самолет Пранаба Мукерджи приземлится в Национальном аэропорту «Минск» вечером 2 июня. Как ожидается, предстоящие переговоры с главой южно-азиатского государства позволят партнерам выйти на более высокий уровень отношений. Одним из главных вопросов повестки дня станет укрепление торговых и инвестиционных связей.

Арсений Сивицкий, директор центра стратегических и внешнеполитических исследований:

Самый удобный и эффективный способ проникновения на индийский рынок — это, безусловно, создание совместных предприятий. Это, в том числе гарантии того, что белорусский производитель сможет более эффективно конкурировать на индийском рынке с мировыми брендами.

Товарооборот между странами пока составляет около 400 миллионов долларов. Однако, по мнению специалистов, потенциал реализован не полностью. По итогам нынешнего визита планируют принять дорожную карту. Среди перспективных сфер — энергетика, металлургия, горнодобывающая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство и многие другие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.