Итоги визита президента Беларуси в Пакистан – репортаж программы «Картина мира» с Юрием Козиятко

Президент Лукашенко с двухдневным официальным визитом посетил Пакистан. Это серьезное государство в Южной Азии. Шестая по численности населения в мире и вторая по населению мусульманская страна (после Индонезии). И вот тут несколько совпадений, случайных или нет: с государственной делегацией из Индонезии Александр Лукашенко встретился буквально накануне отлета в Пакистан, а Пакистан граничит и с Китаем, и с Индией.

Визит председателя Китая в Беларусь состоялся совсем недавно, а на следующей неделе, если ничего не изменится, в Минск прилетает президент Индии.

В такой вот клубок сматывается одна из главных нитей белорусской внешней политики – расширение рынка для сбыта для белорусской продукции и поиск зарубежных инвесторов. Этому и был посвящен визит в Южную Азию – с подробностями наш специальный корреспондент Наталья Бреус.

Беларусь и Пакистан будут расширять сотрудничество по всем направлениям. Таков итог официального визита президента Беларуси в Пакистан, который завершился 29 мая.

Александр Лукашенко за два дня провел переговоры с президентом и премьер-министром Пакистана. Благодаря визиту главы белорусского государства страны выходят на новый уровень.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас очень эффективно развиваются отношения с вами. У нас нет никаких практически проблем в сфере политики. Что касается экономики, здесь нам надо серьезно поработать.

Стороны обсудили взаимодействие в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства и не только. Напоследок, в память о своем визите Александр Лукашенко посадил магнолию в парке Исламабада. Это дерево – символ дружеских отношений между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настойчиво продвигают Беларусь и Пакистан сегодня общую экономику. Хорошую почву для переговоров подготовили правительственные делегации, подписав контракты и соглашения на сумму около 60 миллионов долларов. Именно об общих интересах говорили на встрече в резиденции премьера.

Наваз Шариф – влиятельный политик в стране и руководитель правительства. Неслучайно его фото рядом с изображениями президентов на улицах Исламабада. Сегодня Шариф стоит у руля политической партии исламской республики – Пакистанской мусульманской лиги. Белорусского президента и премьера Пакистана приветствует рота почетного караула.

К такому открытому разговору Беларусь и Пакистан шли последовательно последние несколько лет. Большое дело: в ноябре Исламабаде открыли наше посольство. Это, как и проработанные соглашения и контракты, поможет сделать существенный рывок.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы в Беларуси воспринимаем Пакистан, уважаемый премьер-министр, вашу прекрасную страну как одного из лидеров мусульманского мира. Это непорядок, если такая страна не представлена в центре Европы. В этой связи мы договорились о строительстве здания посольства Республики Пакистан в Беларуси. Сделают это строители Пакистана своими руками. А мы для этого выделим самое прекрасное место в центре столицы нашей Беларуси.

Как вы видите, мы приехали к вам огромной делегацией. Здесь присутствуют наши предприниматели, бизнесмены, руководители крупных государственных, частных корпораций. Они договорились о том, что в ближайшее время в Беларуси и Пакистане будут созданы совместные предприятия по производству нужной для вас и нас продукции.

Миан Мухаммад Наваз Шариф, премьер-министр Исламской республики Пакистан:

Я высоко ценю первый в истории визит президента Беларуси в Пакистан. Мы придаем важное значение развитию двусторонних отношений. У нас состоялись продуктивные переговоры. Мы обсудили взаимодействие в самых разных областях, в том числе в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, образовании и культуре. У нас достигнуты договоренности в реализации новых инициатив. Мы договорились активизировать взаимодействие между парламентами двух стран, а также подтвердили готовность укреплять и расширят контакты в разных областях.

Всю неделю в пакистанской столице работала представительная делегация нашей страны. Нацелены Беларусь и Пакистан на создание совместных производств, прежде всего в машиностроении. Первая такая ласточка – выпуск тракторов на юге Пакистана в городе Карачи. Сертификат трактора, сошедшего в эти дни с конвейера, президент вручил премьеру южноазиатского государства на память.

Минск готов участвовать в крупных проектах в Пакистане. В ближайшее время сюда придут большие китайские инвестиции. Определено, что ключевыми точками соприкосновения станут сразу несколько сфер. Это машиностроение, текстильная отрасль, сельское хозяйство, нефтедобывающий сектор. Остальные точно подтянутся, но будут способствовать и приходу пакистанских партнеров на белорусский рынок.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы встречались с руководителем Китая Си Цзиньпином и в торжественной обстановке открыли технологический парк под Минском, где будут сосредоточены производства наиболее передовых компаний мира. Это в плане реализации экономической концепции Шелкового пути Китайской Народной Республики. Мы приглашаем и ваши компании принять участие в создании своих производств в этом технологическом парке. Мы для этого создадим вам необходимые условия. Налоговые льготы там беспрецедентны.

И мы, господин премьер-министр, будем особо заинтересована в том, чтобы вы, придя в Беларусь, создали у нас современные швейные, текстильные производства. У нас есть для этого очень хорошая база. И мы готовы к созданию с вами в центре Европы совместных производств. Ваша продукция с этих предприятий, наша совместная продукция будет пользоваться огромным спросом. Это тот товар, которого сегодня не хватает на пространстве бывшего Советского Союза, и мы его завозим из разных стран. Думаю, что ваша продукция будет конкурентна и на европейском рынке.

По итогам переговоров в Исламабаде подписан большой пакет из двух десятков соглашений. Это станет базой для стран. Декларацию белорусско-пакистанского партнерства скрепили подписями Александр Лукашенко и Наваз Шариф. В присутствии политиков члены делегаций обменялись подписанными документами. Договорились сотрудничать в области промышленности, науки и технологий. Подписан меморандум о продовольственной безопасности и о сотрудничестве в области права и информационной сфере.

Уже к концу лета в Беларуси будут ждать представительную пакистанскую делегацию. Чтобы меморандумы вылились в дополнительные проекты, Александр Лукашенко пригласил премьера Шарифа лично посетить Беларусь. Уже в скором времени в Минске планируют открыть посольство этого государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Господин премьер-министр, позвольте мне еще раз поблагодарить вас, вашего президента за радушие и теплоту, с которыми вы принимали нас здесь, в Исламабаде. Я уверен, что буквально через несколько месяцев у меня будет возможность уже на белорусской земле ответить вам тем же.

Было заметно, что эти переговоры прошли в действительно теплой обстановке. И дело вовсе не в субтропической жаре. Встретились политики впервые, но диалог получился. В знак уважения Александр Лукашенко вручил премьеру Пакистана подарок.

Общение продолжилось и после официальных переговоров. В честь президента Беларуси был дан обед от имени премьер-министра Пакистана.

Наталья Бреус, СТВ:

События этих дней станут ключевыми для белорусско-пакистанских отношений. Нынешний визит можно назвать новой отправной точкой для двух государств. А для Беларуси это будет продвижение по так называемой «дальней дуге» – это не только Пакистан, но и Вьетнам, Китай, Индонезия, Иран.