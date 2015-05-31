«От А до Я – Австралия» – фильм программы «Картина мира» с Юрием Козиятко

Еще раз вернемся к поиску новых рынков для белорусской продукции. Вернее, к этой важной теме. Россия и Евросоюз сегодня – главные партнеры Беларуси. Но яйца в одну корзину (и даже в две!) складывать опасно, поэтому президент Лукашенко ставит задачу продвигаться в разные регионы мира.

Посольства Беларуси открываются в новых странах. В Пакистане, например, диппредставительство появилось полгода назад. Не прошло и года, как в далекой Австралии обосновался (впервые!) посол Республики Беларусь.

Если Пакистан – шестое государство в мире по численности людей, то Австралия – шестая по территории. А по валовому внутреннему продукту на душу населения – это важный экономический показатель – Австралия превосходит Великобританию, Германию, Францию. Страна, которая кормит себя, и это нам интересно, поскольку сельское хозяйство требует техники, удобрений – и это как раз таки наша тема.

Чтобы найти общий язык с Австралией, недостаточно выучить английский, надо еще знать местность и местные обычаи. Мы старались помочь в этом и сегодня представляем первую часть фильма «От А до Я – Австралия».

Юрий Козиятко:

Только в Австралии живут кенгуру. Большие, двухметровые красные обитают в середине континента. А здесь, в прибрежной полосе – вот эти серые симпатяги. Прикормленные, правда, но это же символ страны!

Кенгуру здесь повсюду: на государственном гербе, на хвосте авиалайнеров, на этикетках в продовольственном магазине, есть даже знаменитый остров под названием Кенгуру.

Лион Оливо, житель г. Перт (Австралия):

Когда люди думают об Австралии, они чаще всего представляют себе кенгуру. Их можно увидеть здесь каждый день, когда прогуливаешься по парку. Это прикольно и здорово!

Люди прикармливают забавных сумчатых и, к сожалению, отстреливают их.

Майкл Гилет, фермер (Австралия):

Да-да, я охочусь на кенгуру. Они наносят серьезный ущерб, иногда полностью съедают урожай!

И вовсе не европейские колонизаторы открыли огонь на поражение. Австралийские аборигены с древних времен почитали кенгуру, копировали их повадки, но тоже охотились на них.

Юрий Козиятко:

Вот такое копье при броске убивает кенгуру с расстояния 100 м… по ногам.

Из шкуры кенгуру делали сумки, одежду, мешки для воды. И сейчас в любом магазине можно купить австралийскую ковбойскую шляпу из кенгуриной кожи.

Юрий Козиятко:

Такой стиль, с загнутыми краями, – это американский стиль. Американские ковбои носят так шляпы. А австралийцы носят с ровными полями.

Еще один способ «общения» людей и кенгуру открыл нам бывший россиянин, а ныне гражданин Австралии Артем Зайцев.

Юрий Козиятко:

Вчера общались с кенгуру, Артем предлагает съесть мясо кенгуру. До сих пор еще не знаю, буду я его есть или нет, просто такие милые создания и мне их жалко. Но мясо кенгуру – это обычный, нормальный продукт, который в рационе австралийцев?

Артем Зайцев, житель г. Мельбурн (Австралия):

Вряд ли он в рационе у всех австралийцев, но как вот экзотическое блюдо, которое можно попробовать, оно однозначно есть. Плюс те, кто печется о своем здоровье, кенгуриное мясо очень низкокалорийное, практически без жира. Вы сами видите, что нет никакого жира, чистый белок, то есть спортсмены многие его едят.

Лион Оливо, житель г. Перт (Австралия):

Блюда из мяса кенгуру часто подают в современных ресторанах, многим людям они нравятся.

Кстати говоря, каждый третий килограмм кенгурятины из Австралии попадает – куда бы вы думали? – в российскую колбасу.

Дэвид Торн, смотритель парка дикой природы (Австралия):

Сейчас кенгуру в стране намного больше, чем их было, когда пришли первые европейцы. Ведь мы даем им еду и воду, есть целые фермы кенгуру.

Количество сумчатых в Австралии в два раза превышает число людей. Но по городским улицам они, конечно же, не скачут.

Юрий Козиятко:

Идет человек с бумерангом, несет под мышкой кенгуру, добытое на охоте…

Борис Грейс, главный редактор «Русского радио Австралии»:

К сожалению, картины с бумерангом и кенгуру вы можете найти, наверное, в туристических местах, где для туристов это показывают. Точно так же, как и медведи не ходят по Москве и по улицам Минска.

«Страна кенгуру» – отчасти стереотип, образный ярлык сродни «бульбашам», когда говорят о белорусах, или украинскому салу в шоколаде. Хотя о сале мы еще вспомним, и «бульба» в Австралии растет не хуже, чем на наших полях.

Тут можно вырастить абсолютно все – было бы желание!

Европейцы принесли на засушливый континент культуры, о которых здесь раньше и не подозревали – и виноград, и оливки.

Юрий Козиятко:

Вот оливковое масло. Горькое. Когда мы его покупаем в магазине, оно повкуснее после обработки.

Джастин – жена фермера. По ходу сюжета мы еще не раз вернемся в эту семью настоящих австралийцев. Повторю: настоящих! Несмотря на то, что в Джастин течет кровь Джульетты.

Большинство коренного люда – потомки переселенцев. Итальянцев, кончено, меньше. В основном, люди с британскими корнями.

Майкл Гилет, фермер (Австралия):

Может, исконных австралийцев уже и нет, может, они и живут где-то там, за горой. Возможно, скачут на своих лошадях.

В Австралию и сегодня прибывает большое количество мигрантов. И, выйдя из отеля в центре Мельбурна, можно почувствовать себя практически в Китае.

Китайские поселения известны со времен «золотой лихорадки», об этом чуть позже. А китайская община в Австралии – крупнейшая после диаспоры туманного Альбиона.

Борис Грейс, главный редактор «Русского радио Австралии»:

Австралия вообще страна эмигрантов. Здесь если кто и истинный житель Австралии, то это только аборигены, которых 3%, насколько я знаю. И притом их очень мало в городах, в Северной территории у них есть свои резервации, где они живут.

Андрей Федоров, житель г. Мельбурн (Австралия):

Они живут, я бы не назвал это резервациями, но как отдельное поселение именно для аборигенов. И там существует на самом деле очень много проблем с алкоголем, с криминалом. И очень жаль, что эта культура отчасти вымирает из-за всех этих социальных проблем. Нельзя говорить, что все аборигены – это люди проблемные. Среди них очень много тех же докторов, юристов, успешных людей, которые борются за их права.

26 января, когда колонисты впервые подняли британский флаг, бледнолицее большинство празднует День Австралии. Аборигены воспринимают его как День траура (!).

Джипси Гордон, житель г. Мельбурн, представитель коренного народа Австралии:

Люди из Парламента принесли нам свои извинения. Лично передо мной извинились за украденную жизнь. Мы называем то время захватническим.

Недовольство аборигенов – тема очень неудобная, о которой не любят говорить вслух.

Дэрик Нэмеп, специалист по исследованиям культуры коренного народа Австралии:

О чём мы мечтаем? Чтобы нас ценили другие люди. Чтобы признавалась наша культура. Ведь мы до сих пор существуем! На протяжении многих веков отрицали это, но, тем не менее, это так.

Культура аборигенов используется как приманка для туристов.

Австралийские аборигены появились на континенте 40 тысяч лет назад. Этим периодом датированы останки, найденные в дюнах у озера Мунго. Причем, это один из старейших примеров кремации, то есть сожжения умерших. А значит аборигены уже тогда совершали религиозные обряды! Но при этом отстали от всего человечества в изобретении оружия – лук со стрелами придумать не смогли, а лишь совершенствовали кривую метательную палку.

Юрий Козиятко:

Бумеранг был у народов Африки. Был даже уральский бумеранг. Но заслуга австралийских аборигенов в том, что они придумали бумеранг, который возвращается.

«Австралия» с латыни переводится как «Южная земля».

Но амбициозные австралийцы не любят называться хоть и южным, но краем света.

Джон Маккалах, житель г. Мельбурн (Австралия):

Действительно, иногда шутят, что австралийцы специально вешают карту вверх ногами, чтобы оказаться в центре всей планеты (прим. смеется)

Сегодня легко разобраться в координатах. А в античную эпоху, когда бог морей Посейдон терзал Одиссея штормами во внутреннем Эгейском море, географы верили, что где-то далеко на внешних водных просторах затеряна неизвестная южная земля.

На картах Птолемея она была огромной, но отыскать ее никто не смог, пока в 17 веке то ли португальцы, то ли испанцы, то ли голландцы не наткнулись на новый континент.

«Приватизировать» материк попытались ушлые нидерландские мореходы, записав его в географические метрики как Новую Голландию. Но рациональные англичане, понимая, что кроме шильды принадлежность этой земли ничем не подкреплена, заслали в дальнюю разведку еще не съеденного Кука.

Юрий Козиятко:

Уникальные часы в старейшем торговом центре Сиднея рассказывают историю Австралии в картинках. Картинка номер один – высадка капитана Джеймса Кука на берега тогда еще неизвестной земли.

Местность показалась англичанам идеальной для ссылки каторжников – тем более, британские тюрьмы были переполнены. И заключенным выпала историческая миссия осваивать новые берега.

Юрий Козиятко:

С таких домов начинались первые колонии в Австралии. Сперва тут была тюрьма, а потом полицейский участок. «Круглый дом» называется это здание 1830 года постройки.

Первые поселенцы – обычные уголовники. Создавая новую страну, они трудились, закованные в цепи.

Работница музея, может быть, праправнучка каторжан, охотно демонстрирует орудие для усмирения.

Юрий Козиятко:

Орудие пыток. Таких много и у нас было в те времена. Так что человечество в своей жестокости было универсально.

Вслед за каторжниками в Австралию хлынули авантюристы-золотоискатели.

События развивались примерно так же, как в рассказах Джека Лондона.

Юрий Козиятко:

Так выглядел поселок золотоискателей. Кто-то жил в домах, сколоченных из доски, а некоторые просто в палатках. Селились в основном рядом с рекой или ручьем, в котором и мыли золото. Так что жили рядом с работой.

«Золотая лихорадка» привела на континент людей больше, чем за предыдущие 70 лет. В три раза увеличилось население!

Майкл Гилс, предприниматель (Австралия):

На «золотых» полях были возведены города, золото притягивало людей. «Золотая лихорадка» стала катализатором к заселению материка и развитию Австралии.

Вспомним теперь, что самая большая неевропейская диаспора в Австралии – из Китая. И первые камни в этот фундамент были заложены как раз таки во времена «золотой лихорадки».

Юрий Козиятко:

И китайцев здесь было много. Давайте посмотрим, какой у них здесь был быт. Посуда с иероглифами, две лежанки. Собственно говоря, примерно так же, как европейцы. Но, как говорят европейцы, китайцы притесняли.

Но вернемся от желтой расы к желтому дьяволу.

В одном только штате Виктория в середине 19 века добывали треть золота мира!

Юрий Козиятко:

Так мыли золото 150 лет назад во времена «золотой лихорадки». Сегодня технологии уже другие, есть металлоискатели. И, кстати говоря, это разрешено. Добывать золото можно любому гражданину Австралии, даже иностранцу. Лицензия здесь, в штате Виктория, стоит 30 долларов на 2 года. И вот недавно один чудак-любитель нашел самородок весом в 5,5 килограмм.

Не золото, не золото…о, золото! Шутка.

Самые крупные самородки были найдены именно в Австралии.

«Плита Хольтермана» – кусок кварца, на котором наросло 80 килограмм чистого золота – номер один в мире. Буквально на дороге валялся еще один уникальный слиток.

Юрий Козиятко:

Он был найден 150 лет назад в Австралии, и весил он около 70 килограмм. Назывался самородок «Желанный» – желаем золота.

«Золотая лихорадка» стимулировала развитие страны. Надо было строить дома, кормить растущее население. Золотоискатели – народ азартный, надо было развлекать!

Юрий Козиятко:

А вот так выглядел первый австралийский боулинг, который на континент привезли англичане. Не было автоматов, были на полном самообслуживании. Верни шары на место. И кегли тоже надо было расставить. Пока шары катятся, можно было сделать пробежку. Вот такая двойная тренировка.

Азартные авантюристы могли устроить заварушку. И об этом напоминает современная башня Эврика в Мельбурне. Золотая корона и полоса цвета крови – символы расстрела бунтарей на копях.

А вот уже совсем другой символ. Он установлен близ мэрии города Перта. На «шампур» нанизаны богатства австралийских недр.

Как раз таки «золотая лихорадка» зародила горнодобывающую промышленность.

Тони Холлоу, инженер (Австралия):

Австралия богата природными ресурсами, особенно запасами железной руды и нефти. Тут добывается каменный уголь, который так необходим многим странам.

В недрах Австралии – почти вся таблица Менделеева! И этот символический «шашлык» очень гармонично смотрится на фоне крупнейших банков.

Юрий Козиятко:

Сердце горнодобывающей промышленности! Здесь расположены офисы всех мировых компаний, работающих в этой сфере. 200 миллионов долларов ежегодно поступает в городскую казну с этого пяточка. И собирает его команда мэрии в 15 человек.

Горнодобывающему бизнесу нужна хорошая специальная техника.

Уоррен Рейнольдс, почетны консул Республики Беларусь в Австралии:

У нас на рудниках уже можно увидеть белорусские автомобили – 350-тонные самосвалы. Это очень дорогие машины, и для нас очень важно, чтобы они были и работали в Австралии.

Есть над чем поработать белорусскому посольству, которое тут недавно открылось.

Президент Лукашенко, напутствуя дипломата, потребовал не упустить возможности.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В последнее время бизнесмены меня информируют и государственные предприятия о том, что там о нас знают и там нас ждут.

Уоррен Рейнольдс, почетны консул Республики Беларусь в Австралии:

Возможно, белорусы даже не представляют себе бесконечные пространства Австралии. Географически Австралия такая же большая, как США или Россия. И сельское хозяйство играет в ней одну из самых важных ролей.

Пастбищное животноводство – конек австралийского сельского хозяйства. Правда, в роли этого конька – овца-меринос.

Юрий Козиятко:

Австралия скачет верхом на овце, и это действительно так. Весь мир знает австралийскую баранину и австралийскую шерсть.

Голову овцы можно увидеть на гербах нескольких штатов Австралии. А всего в этой стране голов овечьих гораздо больше, чем человечьих.

С овцами могут конкурировать разве что с кенгуру.

Юрий Козиятко:

Это обычный для Австралии пейзаж. На лугах пасутся овцы. Я говорю тихо, потому что овцы очень пугливы, их может испугать буквально любой шорох. И в этой стране их более 150 миллионов – больше, чем в любой другой. На шерстяном рынке Австралия занимает 30% по экспорту шерсти.

Раньше овец стригли пастухи. Потом появилась отдельная профессия. Марк – стригаль во втором поколении. Его работа искусна, и это настоящее шоу.

Юрий Козиятко:

Стригаль – уважаемый в Австралии человек. Хотя и не гламурный парикмахер, но в принципе тоже стрижет овечек.

В отличие от женского парикмахера, с одной особи много денег не сострижешь – 2-3 доллара, признался Марк. Но виртуоз берет количеством.

Марк Эжлин, специалист по стрижке овец (Австралия):

Мой рекорд – 200 овец в день.

Редкие умельцы стригут по 500 овец в день! Но это уже практически спорт, и фермеры не раз предлагали включить стрижку овец в олимпийскую программу!

Юрий Козиятко:

После одной стрижки от овцы остается 4-5 килограмм шерсти. Это от молодой овцы. А если овца более взрослая, то до 10 килограмм.

Вот это – очень грубая шерсть, а бывает тонкая. Из этой тонкой шерсти шьют лучшие итальянские костюмы.

Дорогое руно самого высокого качества дают овцы породы меринос. Породу вывели в Австралии на основе барашков, завезенных из Европы колонизаторами.

Джастин Гилет, фермер (Австралия):

Овечек мы выращиваем для шерсти и мяса - от них двойная польза. Даже тройная! Они еще и траву нам подстригают.

Фермерша с австралийского запада хорошо знает свое дело.

Юрий Козиятко:

Джастин – жена хозяина фермы, тоже по сути хозяйка. На этой ферме выращиваю мясных коров, разводят овец и выращивают оливки. То есть животноводство и растениеводство в одной упаковке.

Если вдруг коровье бешенство и говядину перестанут покупать, хозяйство от упадка спасут овцы. Случись кризис на рынке баранины и шерсти – выручат оливки.

Юрий Козиятко:

Они делают собственное масло – «Гилет», их фамилия. Попробуем.

Юрий Козиятко:

А в хозяйстве все-таки коровы или овцы приоритетнее?

Майкл Гилет, фермер (Австралия):

Коровы. Определенно, коровы! Хоть овцы и требуют меньшего ухода, но все равно я больше люблю коров. У нас их около 500.

Юрий Козиятко:

Травы много, но они любя сено, как ни странно.

Иди кушай. Все-таки корова знает своего хозяина. Может шляпы испугались ковбойской? На генетическом уровне коробы боятся ковбоев (прим. кормит коров).

Майкл Гилет, фермер (Австралия):

Мне частенько приходится вытягивать новорожденных телят, чтобы ускорить и облегчить процесс – все руки испачканы. Но после того, как все закончилось, остается приятное чувство от появления новой жизни. Вы когда-нибудь видели новорожденного ребенка? Это то же самое!

Фермеры – киты сельского хозяйства Австралии. На них все держится.

Джастин Гилет, фермер (Австралия):

Большинство земель принадлежит фермерам, их семьям. Землю передают по наследству – от отца сыну и так далее.

Майкл Гилет, фермер (Австралия):

Многие профессии появляются и исчезают, а фермерство было, есть и будет!

Осматривая фермерские угодья, пришлось открыть с десяток ворот. Эту миссию на правах хозяйки Джастин взвалила на себя. Даже как-то неудобно было…

Проволока под напряжением – это защита от вредителей.

Джастин Гилет, фермер (Австралия):

Это специальные ограждения от кроликов.

Начитавшись об австралийских опасностях на земле, в океане и в воздухе, интересно было узнать, кто, помимо кроликов, доставляет фермерам головную боль.

Змеи, пауки. Маленькие пауки особо опасны. «Те, которые с широким хвостом», – добавляет Джастин. Еще акулы!

Джастин Гилет, фермер (Австралия):

Да-да, акулы! Вон там!

Показывает Джастин в сторону океана.

Юрий Козиятко:

А собака Динго?

Джастин Гилет, фермер (Австралия):

Динго тут нет, они на севере Австралии. Нас больше беспокоят лисы, кролики и змеи. И орлы, конечно. Орлы утаскивают маленьких ягнят и выклевывают им глаза.

Австралийским фермерам надо постоянно помнить об опасном соседстве даже при строительстве жилья.

Это дом, в котором живут Майкл и Джастин – светлый, просторный, из стекла и бетона! Хотя, казалось бы, на природе комфортнее жить в деревянных стенах.

Юрий Козиятко:

Почему не деревянный?

Джастин Гилет, фермер (Австралия):

Из-за термитов. Они быстро уничтожать деревянный дом.

Стены в доме без штукатурки, евроремонтом не пахнет, не по-нашему как-то… Но хозяйке это нравится.

Джастин Гилет, фермер (Австралия):

Каменная стена летом отдает прохладу, а зимой согревает.

Сьемки фильма проходили как раз таки австралийской зимой, которая сравнима с нашим летом.

Даже у моря можно полежать, не рискуя при этом заполучить солнечные ожоги или похуже чего-нибудь.

Нессер Диб, таксист (г. Сидней, Австралия):

Из-за своего месторасположения Австралия очень сильно подвержена солнечной радиации.

Виктория Болонина, певица (Австралия):

Абсолютно открытая озоновая дыра. Здесь можно рак кожи получить, прям сразу вот так вот. И тут многие люди получают рак кожи.

Майкл Гилет, фермер (Австралия):

Для настоящих австралийцев солнце не представляет такую уж опасность. У нас иммунитет. Но лично мне нужно быть осторожнее, потому что в моей семье были случаи рака кожи.

Джипси Гордон, житель г. Мельбурн, представитель коренного народа Австралии:

Я здесь живу больше 20 лет, но проблем с кожей у меня никогда не было. Это больше опасность для светлой кожи. Наверное, это расплата белым за то, что они пришли на нашу землю.

Рак кожи обнаружили даже у каменных окуней, живущих на Большом барьерном рифе. Но в борьбу с опасным заболеванием включился более симпатичный представитель животного мира.

Чайка по имени Сид 35 лет на рекламной работе.

Эмма Кларк, житель г. Мельбурн (Австралия):

Надевайте шляпы, платки, любые головные уборы и будьте благоразумны. Выполняйте правила компании «Слип! Слоп! Слэп!».

Осторожность австралийцев чрезмерно обострена! Многие страдают рахитом (!), из-за недостатка ультрафиолета в солнечной стране! Об этом еще по пути в Австралию рассказала наша случайная попутчица из Гродно Людмила Анатольевна, ссылаясь на опыт дочери, работающей доктором в Мельбурне.

Андрей Федоров, житель г. Мельбурн (Австралия):

Они если выходят на улицу даже зимой, даже если солнца нет, они себе все мажут кремом, причем с такой очень высокой степенью защиты.

Каждый ребенок в Австралии знает об опасностях.

Алексия, школьница (г. Перт, Австралия):

Учителя говорят, что летом нельзя выходить на улицу без головного убора. Когда солнечно, нужно носить шапку, кепку, чтобы защитить свои уши и все тело.

Главная причина бедствий – озоновая дыра над Австралией.

Позже выяснили, что не только природа виновата. В результате все солярии в этой стране попали под запрет. Государство даже готово выкупить вредоносные аппараты для искусственного загара.

Эхом прошлого отзывается и холодная война. В середине 20 века Великобритания провела в Австралии около двух десятков взрывов ядерных и термоядерных устройств. На месте первого испытания установлен обелиск. А пострадавшим жителям выплатили компенсации и отселили из зараженных мест.

Джон Беркард, житель г. Мельбурн (Австралия):

Да, в начале 60-х ядерное оружие действительно испытывалось. Несомненно, это оказало ужасное воздействие на окружающую среду.

Окружающая среда в Австралии богата и разнообразна. Большинство животных, рыб и рептилий – не привозные, а местные. Они неповторимы.

Туристы:

Мы приехали сюда, чтобы посмотреть на австралийских животных. Таких не увидишь нигде в мире.

На Зеленом континенте 180 видов сумчатых животных.

Рэйчел Хемминг, специалист по коалам (Австралия):

Коала и кенгуру живут только в Австралии, вы их больше почти нигде не встретите.

Похожие на ленивых мишек, пушистые коалы живут в прибрежных районах, где растет их основная пища – листья эвкалипта. Это и еда, и питье. Другую влагу они почти не употребляют.

И по одной из версий, название «коала» с языка аборигенов переводится как «не пить» или «непьющие».

Если кому-то понравилось, то и наших трезвенников можно называть «коалами».

Юрий Козиятко:

Большую часть времени коалы неподвижны, как кремлевские солдаты, только когда питаются листиками оживают и когда опасность, очень ловко взбираются на деревья. Опасностей у них не так много – это дикие собаки Динго и синусит. В начале прошлого века синусит и воспаление легких буквально подкосили популяцию сумчатых медвежат.

И люди приложили руку!

Ради густого меха на коал охотились. В год добывали до 2 миллионов шкурок! Но вовремя опомнившись, охоту запретили, и сегодня коалы находятся под защитой государства.

Рэйчел Хемминг, специалист по коалам (Австралия):

За убийство коалы – огромные штрафы и даже могут посадить в тюрьму.

И сегодня в Австралии человек и природа тесно соседствуют.

Юрий Козиятко:

В этом городе можно запросто прогуляться по улице с дикими птицами. Причем они переходят улицу в любом месте и их пропускают.

Европейца на улицах австралийских городов могут удивить не только ибисы, но и воробьи – они точно такие же! Не сумчатые! И вороны такие же как у нас. Встречаются и совсем не нашенские. Этот полуальбинос не только каркает, но и посвистывает по утрам – это ворона-свистун. Днем звуки города смешивается с криком попугаев.

Австралию иногда называют страной попугаев.

Удивляют своими размерами крохотные фиговые попугайчики. Необычной окраской те, у которых самец всегда зеленый, а самка только красная.

Однако настоящим символом континента стала черная птица. Не попугай, а лебедь.

На гербе Австралии черный лебедь расправляет крылья в одной компании с кенгуру и Эму. Лет тридцать назад Эму роднили со страусом, но потом ученых осенило, что это родственник казуара.

Казуар в переводе с индонезийского «рогатая голова».

Иногда говорят «шлемоносец». И характер у казуара под стать воинственный. Не зря ведь эту нелетающую птицу внесли в список австралийских опасностей. Впрочем, в Австралии всегда нужно быть начеку.

Юрий Козиятко:

Какое животное самое опасное?

Дэвид Торн, смотритель парка дикой природы (Австралия):

Не знаю, возможно, крокодил. Угрозу представляют бездомные, голодные собаки Динго, которые собираются в стаи. Они могут покусать. Еще одна опасность – змеи. В Австралии много ядовитых змей, укус которых смертелен для людей.

Артем Ледовский, менеджер IT-компании (г. Перт, Австралия):

Когда провозишь мусорный бак, нужно обязательно посмотреть под ручку, нет ли там притаившегося паука. Они могут быть где угодно и могут укусить.

Юрий Козиятко:

А если укусят, что нужно делать?

Артем Ледовский, менеджер IT-компании (г. Перт, Австралия):

Перетянуть укушенное место жгутом и ехать в скорую помощь.

Юрий Козиятко:

То есть в целом, если паук укусил, сколько времени есть на то, чтобы выжить?

Артем Ледовский, менеджер IT-компании (г. Перт, Австралия):

В зависимости от паука и от человека. Если много яда было впрыснуто, то, например, там счет на минуты идет. Где-то полчаса нужно ориентировочно. Желательно поставить антидот. Ежегодно какое-то определенное количество людей кусаются пауками, кто-то погибает.

Одно из загадочных и отчасти демонизированных животных Австралии – Тасманийский дьявол.

Дэвид Торн, смотритель парка дикой природы (Австралия):

Он похож на небольшую собаку с маленькой мордой, но его укус в три раза сильнее. Его челюсти, как капканы: если он их зажал, разжать пасть очень сложно. На закате дня вы увидите пару горящих глаз и наставленных острых ушей и первое, что вы подумаете: «Это же дьявол!»

В начале прошлого века это животное признали паразитом, травили, отстреливали. Тасманийский дьявол оказался на грани исчезновения, а сегодня считается символом борьбы за выживание.

Опасности таятся и в прибрежных водах.

Виктория Болонина, певица (Австралия):

В море можно купаться, но тут акулы. Они, кстати говоря, в последнее время провели уже закон, подтвердили, что они будут уничтожать акул, тех, которые близко находятся у пляжа, у берега. Я с этим персонально не согласна, но я также очень боюсь акул и я из-за этого не плаваю в океане.

Артем Ледовский, менеджер IT-компании (г. Перт, Австралия):

Акулы, как правило, нападают в сумерках, поэтому рано утром, например, либо поздно вечером желательно не заходить в воду. Если заходишь в воду, то лучше не заходить глубоко, потому что акулы нападают на расстоянии где-то 30 метров от берега.

У берегов Австралии скат убил известного шоумена, охотника на крокодилов Стива Ирвина. Удар шипом пришелся в сердце, спасти телеведущего не удалось.

Брюс Макдональд и Кен Килли, рыбаки (Австралия):

Можно встретить ската, медуз. Тропическая рыба опасна, можно определить это по яркой окраске. Обычно она очень красивая, но не трогайте ее, она очень ядовита!

Даже символ Австралии может доставить неприятности человеку.

Юрий Козиятко:

Кстати, у кенгуру очень сильные задние лапы. И, опираясь на хвост, кенгуру может нанести противнику серьезный удар. Так вот, чтобы этого удара не произошло, приходится их кормить. Рэкет!

Известны случаи, когда кенгуру избивали работников зоопарка и агрессивно боксировали с людьми.

Кенгуру, как мы уже выяснили, тоже становятся жертвами в результате охоты на них. Но порой и по собственной оплошности.

Юрий Козиятко:

Вот знак, типичный для Австралии: «Осторожно, кенгуру!» Кенгуру – очень большая опасность для водителей. А автомобили в Австралии – самый популярный вид транспорта. Причем не пьяные водители более опасны на дорогах, не те, кто превышают скорость (потому что штрафы огромные!), а кенгуру и вомбаты – есть еще такие маленькие зверьки, нечто среднее между бобром и маленьким медведем.

Печальные кадры. Но именно так завершается прерванный прыжок через ограждение на скоростных автострадах…

Артем Ледовский, менеджер IT-компании (г. Перт, Австралия):

Когда я раньше жил в другом городе, ну практически там чуть ли не каждую недельку труп лежит.

Лион Оливо, житель г. Перт (Австралия):

Случается и такое, что кенгуру влетает в лобовое стекло автомобиля. И это приводит к серьезной аварии. Даже с гибелью людей.

Видимо из Австралии пришло название «кенгурятник». Наши «джипперы» устанавливают дуги чаще всего для «понтов». В Евросоюзе такая обвеска запрещена. А в Австралии это необходимость. Грузовики и даже автобусы оснащены защитными конструкциями.

Лион Оливо, житель г. Перт (Австралия):

У многих есть такие приспособления, особенно у людей, живущих в сельской местности. Их устанавливают из предосторожности.

Но в Австралии такие дуги называют «бул-бар», попросту говоря, «бычатник». Чего у ж там мелочиться?! Дичи хватает, и фура на ночной дороге может столкнуться со зверюгой любой крупности.

Лес, топливо, руду везут через страну не железнодорожные составы, а автопоезда.

Автомобиль – главный вид транспорта в Австралии.

Майкл Гилс, предприниматель (Австралия):

У большинства австралийцев не одна, а несколько машин в собственности. Я думаю, здесь машин больше, чем людей.

Но в последнее время в моду входят велосипеды. Даже глава правительства засветился на двухколесном друге. Для многих австралийцев, впрочем, как и для нас, велосипед не только средство передвижения.

Виктор Монти, житель г. Сидней (Австралия):

Мне нужно похудеть, поэтому каждое утро я катаюсь на велосипеде.

Трехколесный собрат тоже в ходу! В маленьком городке Балларт местные экстремалы дали нам прокатиться.

На такой самоделке Австралию не пересечешь. Самый быстрый способ – по воздуху. Но даже на самолете с восточного побережья на западное лететь 5 часов!

Как из Минска до Новосибирска (в середине России) или до окраины Европы в португальский Лиссабон – выбирайте сами, какой маршрут понятнее.

В австралийском небе много частных самолетов.

Особо популярны аэропланы времен Второй мировой войны. Немало раритетов колесит и по дорогам Австралии. Такой автомобильчик, конечно же, роскошь! Для прогулок выходного дня и по ровному шоссе.

Снова возвращаемся на автодороги. Нам немало пришлось поколесить по Австралии. И никаких претензий! Даже в чистом поле можно найти в прямом смысле асфальтированные тропы.

Юрий Козиятко:

Австралийцы очень экономные и местами проселочные дороги с твердым покрытием однополосные. То есть две машины здесь не разъедутся на большой скорости. Хотя можно разгоняться на такой дороге до 100 км/ч.

В больших городах – стаи такси. Кроме извоза, они помогают поддерживать безопасность. На крышах автомобилей – видеокамеры, при помощи которых полиция следит за порядком на улицах. Видеокамеры и в салонах таксомоторов.

Нессер Диб, таксист (г. Сидней, Австралия):

Это очень важно, если что-то произойдет, все будет зафиксировано. В Австралии чувствуешь себя в безопасности.

В Австралии, как во всех странах, попавших под влияние британцев, движение левостороннее.

Но есть и собственные выдумки. Например, правило поворота направо, которое действует только (!) в Мельбурне и только (!) в центральной части города.

Чтобы нашему водительскому мозгу было понятнее, рассмотрим это в зеркальном отображении. На наших улицах поворот налево по правилам Мельбурна надо бы совершать нелепым образом из первого ряда, сперва прижавшись к бровке. Как сказал бы инспектор ГАИ, умышленное создание аварийной ситуации! Но австралийские водители делают это элегантно.

Продолжение фильма о стране кенгуру – в следующую субботу, 6 июня.

А сегодня пришло время завершать программу. Вы смотрели «Картину мира» с Юрием Козиятко. Увидимся через неделю. До свидания!