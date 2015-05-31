Майкл Моргулис, почетный консул Беларуси во Флориде, о том, готова ли Америка сесть за стол переговоров по украинскому вопросу

Новости Беларуси. Ведущий программы «Неделя» на СТВ встретился с совершенно уникальным человеком. Это писатель, политолог, основатель концепции «духовная дипломатия» и, наконец, почетный консул Беларуси в американском штате Флорида Михаил Моргулис.

Господин Моргулис или все-таки товарищ?



Майкл Моргулис, почетный консул Республики Беларусь в штате Флорида (США), руководитель фонда «Духовная дипломатия»:

И то, и то мне нравится. Потому что товарищ – замечательное слово «камрад», которое затерли от частого и иногда ненужного употребления, а вообще замечательное слово. Старые люди, пожилые всегда говорят «товарищ». Не в смысле советский товарищ, а товарищ, в смысле ближе. А друг в английском языке – это тоже товарищ, но подальше. А товарищ в русском, белорусском языках – это близкий.

Товарищ Моргулис все-таки?



Майкл Моргулис:

Как хотите. Просто Михаил.



А вот Михаил или Майкл?



Майкл Моргулис:

Михаил. Для ваших зрителей Михаил.



Товарищ Михаил Моргулис.



Майкл Моргулис:

Да не надо товарищ. Просто Михаил.

Вы практически два десятилетия, двадцать лет, путешествуете по миру и призываете страны, народы, лидеров этих стран решать вопросы исключительно мирным путем. И в этом заключается ваша духовная дипломатия, которую вы пропагандируете.



Майкл Моргулис:

Да-да. В 1991 году у нас была встреча с Горбачевым, который был тогда президентом Советского Союза. И вот я ему рассказал об этой идее – останавливать конфликты в мире с помощью духовных ценностей конфликтующих сторон.

Но он назвал это утопией.



Майкл Моргулис:

Да. Точно! Откуда вы знаете? Он сказал: «Но сейчас это похоже на утопию, но в будущем оно начнет, может быть, срабатывать, работать, действовать даже». И вот да, действительно, мы объехали более пятидесяти стран.



А вот скажите, признайтесь честно: в ту самую ночь (в Америке это был день), когда здесь, в Минске, решалась судьба Украины на уровне европейских лидеров, вы спали или нет?

Майкл Моргулис:

Я не спал. Почему? Я кровно был заинтересован в этом. Я дважды встречался с бывшим президентом Украины, Януковичем. Говорил ему: «Виктор Федорович, что-то мне кажется, что кровью пахнет». Он мне говорил: «Да нет. Вы далеко в Америке».

Но вам очень давно еще казалось?



Майкл Моргулис:

Вы знаете, он сказал мне за два месяца до Майдана. Да, какой бы он ни был, как бы его не ругали, но был Янукович, был Крым. Был Янукович – был Луганск, Донецк, Севастополь.



Самое главное: крови не было.



Майкл Моргулис:

Крови не было! Вот я, конечно, не спал. Я ждал. Я ждал президента Беларуси. Я очень его хвалил всегда. Он мне когда-то сказал: «Знаете, Майкл, может быть у нас не лучший путь Беларуси, но мы избрали его, потому что мы не хотим быть придатками ни одной большой страны. Но пусть этот путь с ошибками, это наш путь. Это наш национальный исторический путь». И я всегда помню об этих словах, что нет рая на Земле. Нет его ни в Беларуси, ни а в Америке. Нигде. Но мы можем создавать внутри себя какие-то элементы рая, в нашем сердце, когда мы кого-то любим, хотим кому-то помочь. К Беларуси у меня всегда вот такое отношение. Вот я иду, например, по улице, идет бабушка с маленьким букетиком цветов. Как они называются? Маленькие беленькие!



Ландыши.



Майкл Моргулис:

Ландыши, да! А у меня такое желание – подойти к ней, отдать все деньги, поцеловать ее и ничего не говорить. Я так и сделал. Она ничего не поняла. Такая любовь к Беларуси. Причем, как со мной сейчас может кто-то не согласиться, кто-то поругает, но меня так же научил любви к Беларуси ваш президент, господин Лукашенко, который мне говорил: «Майкл, вот вы увидите, вы узнаете больше наш народ, вы полюбите. Потому что я тоже неромантический человек, я более реальный и практичный, но вот вы увидите, как вы полюбите». И он был прав.



Возвращаясь к переговорной площадке по Украине, пока на уровне четверки. Вы встречались с пятью президентами. Вы написали письмо Обаме. Вы, я знаю, дружны с Хилари Клинтон, у которой высоки шансы стать президентом США. Как вы считаете, готова ли Америка сесть за этот стол переговоров.



Майкл Моргулис:

Мы все время говорим. И Евтушено, такой замечательный поэт, Евгений Александрович Евтушенко, мой друг, мы говорим, что без Америки (и ваш президент это, кстати, сказал) этот вопрос решить нельзя. Я и Евтушенко написали письмо к Обаме, Порошенко и к Путину, что вот надо сесть вместе, не только три. И, конечно, я хотел бы, чтобы модератором всего этого был опять белорусский президент, потому что у него есть опыт и заинтересованность, потому что ваша страна на стыке. И вот я, конечно, считаю, что это должно исполниться. Я об этом говорил в Госдепартаменте, я довольно часто там бываю. И передавали господину Керри. Без этого вопрос не решится. Будут потеряны и деньги, и люди, и все будет заканчиваться кровью. Поэтому я считаю, что Минск – это мирная площадка, на которой с участием Америки может решить этот украинский кризис.



А вам не кажется, опять-таки ваш взгляд оттуда, из Америки, что Организация Объединенных Наций могла бы более громкое слово сказать вот в этом вопросе?



Майкл Моргулис:

Организация Объединенных Наций потеряла свою какую-то свою изначальную силу. Она очень либеральной стала. Она половинчатые решения принимает, чтобы волки были сыты и овцы целы. Все-таки международная организация должна быть тверже в своих решениях. Я считаю, что они, мы не делаем то, что можем. Потому что мы должны очень конкретно посадить Обаму, Путина, Порошенко и с участием господина Лукашенко, посадить вместе и тогда этот вопрос может быть решен. Они должны сделать особенно отчаянное усилие в этом направлении.



Вот если это произойдет, если сбудется ваша мечта, тогда вы уже не будете тосковать по раю?



Майкл Моргулис:

Нет. «Тоска по раю» (прим. название книги) – это немного другое. Это идея жизненная. Это вообще роман о любви, не документальный.



Но вы же мастер намеков. Вот в этом есть намек какой-то? Роман о любви. Но намекаете-то вы на что?

Майкл Моргулис:

Подтекстом, как говорят по-русски, вторым планом, конечно, нам много намеков: как нам надо жить, как нам надо любить, как нам надо распоряжаться своей судьбой, даже если мы проходим страшно трудные участки жизни. Я верю, что еще при моей жизни это исполнится. И я думаю, что будет вот такой замечательный прогресс.



А есть еще одно великое дело: спортивная дипломатия. Вот я знаю, вы и баскетболистов с собой привезли. Это тоже из этой серии?

Майкл Моргулис:

Замечательно! Вы коснулись очень важной темы, ибо спорт – это такая вещь наиболее нейтральная, где политические амбиции, ничего этого не учитывается. Когда-то, когда играли сборные Америки и Советского Союза по хоккею, бывали ситуации, когда это принимало политический характер. Но в целом это спорт. И я считаю, что у вас все подготовлено к духовной дипломатии через спорт. У вас так много замечательных площадок, замечательные арены.



Чемпионат мира по хоккею в прошлом году чего стоит.



Майкл Моргулис:

Вот сейчас мы с баскетбольной командой, где выдающиеся в прошлом игроки, которые играют, вот это дипломатия через сердца, через спорт. Когда стоят гиганты такие и говорят, что мы тебя любим, а кто-то лает из них, шутит и все почему-то вдруг становятся счастливыми. Это и есть те духовные нити, которые должны связывать наших людей, наши народы.



Михаил Зиновьевич, огромное вам спасибо. И все-таки, товарищ Моргулис, вы творите великое дело.



Майкл Моргулис:

Есть, товарищ!