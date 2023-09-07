Лукашенко – президенту Экваториальной Гвинеи: «Вы должны знать, что вы для нас не чужие. Для нас – белорусов, россиян»

Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 миллионов долларов. Об этом 7 сентября Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом Экваториальной Гвинеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обианг Нгема прибыл в Минск по приглашению белорусского лидера. Визит должен был состояться в конце июня, тогда же сформировали повестку переговоров. Однако встречу перенесли по причине рабочего графика африканского гостя.

Традиционно официальный визит начался с торжественной церемонии встречи двух лидеров. Позже состоялись переговоры. Как отметил Александр Лукашенко, для него Африка – это не загадочный континент. Президент Беларуси неоднократно посещал этот регион и крайне рад тем процессам, которые сегодня происходят в Африке. Речь об укреплении независимости стран континента.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы технологичная страна и готовы эти технологии передать вашей стране и африканскому народу. Вы познакомитесь с нашими производствами. И если вам что-то понравится, вы нам скажите, мы обязательно сделаем. Обязательно сделаем. Вы должны знать, что вы для нас не чужие. Для нас – белорусов, россиян. Потому что у нас есть история сотрудничества, которая уходит в глубину развития и существования Советского Союза. Поскольку вы для нас близкие и не чужие люди, мы вас приглашаем в Беларусь и открываем перед вами наши сердца.