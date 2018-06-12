Отмена роуминга и вопрос об учреждении отдельной премии в области науки и техники: какие темы рассмотрят на заседании ВГС?
Новости Беларуси. Беларусь готовится к заседанию Высшего госсовета Союзного государства. Как ожидается, на встрече подпишут документ о приоритетах развития Союзного государства на ближайшие несколько лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отдельное внимание уделят вопросу отмены роуминга.
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Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
Вопросы бюджетные всегда рассматриваются. У нас будут рассматриваться взаимодействие в области внешней политики. У нас каждые два года утверждается такая программа. Нам был дан ряд поручений еще на прошлом Высшем госсовете, чтобы мы разработали систему мер по сохранению и развитию машиностроительного комплекса и по развитию агропромышленного комплекса. Этим занимаются специалисты в рамках рабочих групп. Нам предстоит на Высшем госсовете отчитаться за то, что было сделано по поручениям прошлого госсовета.
Сотрудничество в рамках Союзного государства продвигается в разных сферах. Сейчас реализуется 12 научных программ. Это совместные проекты в медицине, космосе, сельском хозяйстве и промышленности. По многим направлениям ученые заметно продвинулись. А в 2018 году на заседании ВГС рассмотрят вопрос об учреждении отдельной премии в области науки и техники.