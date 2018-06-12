Отмена роуминга и вопрос об учреждении отдельной премии в области науки и техники: какие темы рассмотрят на заседании ВГС?

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Вопросы бюджетные всегда рассматриваются. У нас будут рассматриваться взаимодействие в области внешней политики. У нас каждые два года утверждается такая программа. Нам был дан ряд поручений еще на прошлом Высшем госсовете, чтобы мы разработали систему мер по сохранению и развитию машиностроительного комплекса и по развитию агропромышленного комплекса. Этим занимаются специалисты в рамках рабочих групп. Нам предстоит на Высшем госсовете отчитаться за то, что было сделано по поручениям прошлого госсовета.