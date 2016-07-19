Александр Лукашенко вручил Геннадию Зюганову орден Дружбы народов

Новости Беларуси. Развитие союзной интеграции, в частности, продвижение совместных экономических проектов.

Во Дворце Независимости 19 июля состоялась встреча Президента Беларуси и председателя фракции Компартии России в Государственной думе.

Александр Лукашенко и Геннадий Зюганов также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время почти двухчасового диалога глава государства вручил российскому политику орден Дружбы народов – за вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Россией.

Общение Александра Лукашенко и Геннадия Зюганова – это разговор о прошлом и настоящем. Четверть века после развала Советского Союза – по историческим меркам, срок немалый. С этой высоты хорошо заметно: Беларусь и Россия потеряли систему, равной которой не было в мире. На обломках большой общей страны начиналось строительство суверенных государств

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Компартия – это партия не развала, не противостояния, не революции и войны. Эта партия нацелена на созидание. Я знаю, что говорю. Я этому очень рад. Но, тем не менее, и как оппозиционная партия, занимающая жёсткую позицию, вы абсолютно правы.

Я перед встречей думал: часто слышу и от вас, и от партии: «Мы потеряли страну». Мы действительно потеряли страну. Мы потеряли систему, которую создали за десятилетия. Которой вообще равной не было в мире. Которую надо было шлифануть, доработать. И мы бы были совершенно иным государством, даже при развале Советского Союза.

Если бы мы сохранили то, что нужно было сохранить и сделали выводы из ошибок. Их было немного. Они были решаемы в течении пятилетки (советской пятилетки). Просто такие у нас были руководители. Хотя, и они немало делали. Но, тем не менее… Поэтому страну потеряли, но ещё и потеряли систему.

И сегодня остатки этой системы, которую надо было бы, видимо, сохранить, мы начинаем добивать. Последние остатки этой системы мы добиваем. Особенно в экономике. Особенно в социально-экономическом развитии людей.

Союзное государство Беларуси и России – в мировой геополитике явление уникальное. Секрет успеха – не только во взаимодействии политических центров, куда важнее прочная паутина межрегиональных экономических связей. С восстановления этих разорванных цепочек когда-то начинался наш союз.

Геннадий Зюганов, председатель фракции Коммунистической партии в Государственной думе Российской Федерации:

Если бы мы, дополняя друг друга, одновременно поменьше торговались вокруг цены то на нефть, то на газ, то на мясо, то на молоко, а думали о кооперации эффективной, мы были бы конкурентны с кем угодно. Уверяю вас, с кем угодно.

Причём наша продукция была бы не хуже, и на треть дешевле, в том числе – европейской. Мы бы не отдали свои рынки никому. У вас в республике потрясающий машиностроительный комплекс. Я в прошлый раз когда был, был на всех ваших крупных предприятиях. У вас МАЗ шестой серии, «Евро-6», он похож на космический корабль. Одна из лучших машин. Ваши тралы, которые наши «Тополя» возят, мы сегодня уже не сделаем. А вы нам помогаете оборону крепить. Вместе решаем эти задачи.

Минский стадион «Динамо» сегодня – огромная стройка. Последний раз кардинальную реконструкцию эта площадка переживала накануне московской Олимпиады 1980 года. Сейчас здесь бок о бок трудятся белорусские и российские студенты. Стройотрядовское движение – это то, что удалось возродить и в Беларуси, и в России.

Александр Архипов, работник студенческого строительного отряда (Россия):

Мы довольны тем, что наши труды будут увековечены на многие десятилетия вперёд. И что не одно поколение будет ходить по стадиону, который строили мы.

Антон Лойко, работник студенческого строительного отряда (Беларусь):

Приехать помочь братской республике, братскому народу, россиянам и украинцам – это за честь, за гордость. Плюс узнать, как здесь живут белорусы. Опыт очень полезный. Ребята восхищаются нашей страной, им нравится здесь у нас, в Беларуси. Особенно украинцам.

Денис Чубаха, работник студенческого строительного отряда (Украина):

Понравилась страна ваша. Весь год я мечтал о поездке в Беларусь снова. Когда мне предложили три месяца назад, я согласился. Даже моя жена согласилась, она меня отпустила.

Тесные региональные связи – главный тренд общей политики. Дела союзные обсуждают на форумах регионов. Кстати, третий союзный диалог был рекордным по количеству заключенных договоренностей. Объём сделок – около 300 миллионов долларов. Российские губернаторы не только интересовались белорусской продукцией, но откровенно признавались – у нас есть чему поучиться. Например, с белорусской помощью восстанавливали хозяйства Орловской области.

Геннадий Зюганов, председатель фракции Коммунистической партии в Государственной думе Российской Федерации:

Мы восстанавливали из руин и пепла. Вот сейчас впервые сделали станцию по обезжелезиванию воды. Делали ваши мастера, белорусская техника, белорусские машины, ваши инженеры-наладчики. Мы там отвоевали три коллективных хозяйства, договорились сделать образцовыми. У Беларуси таких агрогородков много, и ваш опыт – уникальный. Если бы Россия его реализовала, мы бы сейчас кормили пол-Европы

И Беларусь, и Россия на пороге важнейшего политического экзамена. Парламентские выборы пройдут в обоих государствах с разницей всего в неделю. Вот уже два десятка лет две страны идут параллельными курсами. За значительный личный вклад в укрепление связей Союзного государства и развитие экономических, научно-технических и культурных отношений между странами, Александр Лукашенко вручил председателю Центрального Комитета КПРФ высшую государственную награду для иностранных граждан – орден Дружбы народов.

Ключевой момент для построения долгосрочного союза – доверие к партнёру. Народы Беларуси и России хорошо помнят общее прошлое, в соседнем государстве чувствуют себя как дома и строят общее будущее. А доверительное партнерство на высшем политическом уровне дает гарантию независимости и свободы выбора. Сейчас в работе союзного парламента несколько десятков проектов - от совместного освоения космоса до сотрудничества между соседними городами. Что называется – продолжение следует.