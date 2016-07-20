Подготовка к парламентским выборам: создан электронный тренажёр для проработки ситуаций «с подвохом»

Новости Беларуси. В Минске проработали сотни ситуаций, которые могут вызвать дополнительные вопросы в дни проведения парламентских выборов. Организация, безопасность, техническое обеспечение. С заданиями «с подвохом» сегодня справлялись представители исполкомов из всех регионов Беларуси.

Такую своеобразную «учёбу» в мультимедийном режиме проводят впервые. В базе «тренажёра» более 500 ситуаций, каждая из которых в реальности происходила на избирательных участках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Допустим, самая простая ситуация: когда человек приходит немножко подвыпивший, ведёт себя, песни поёт. Я у него спрашиваю: «Что вы делаете на участке?» А он говорит: «Я пришёл проголосовать». Порядка общественного не нарушает. Как себя вести милиционеру, который в этой ситуации присутствует?

Особенностью является то, что прорабатываются действия от самого начала (момента организации окружных, территориальных комиссий) и заканчивая последним днём, когда выборы заканчиваются.

Денис Давыдов, заместитель начальника отдела Гомельского областного исполнительного комитета:

Впервые в электронном виде разработаны какие-то макеты. Потому что раньше это всё приходилось моделировать и людям рассказывать, грубо говоря, «на пальцах». Это будет полезно не только нам. Это будет полезно и кандидатам, которые будут готовиться к выборам. И не только к этой предвыборной кампании, но и к последующим.