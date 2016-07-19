Парламентские выборы в Беларуси: избиратели хотят знать больше о кандидатах

Новости Беларуси. Что касается выборов в Беларуси, сейчас идёт выдвижение кандидатов. Уже после 1 августа станет известно точное количество претендентов на места в парламенте.

Напоминаем: их – 110.

Сейчас же зарегистрировано 445 инициативных групп. Они ежедневно проводят пикеты, в поддержку своих претендентов.

Белорусы:

Я, как многодетная мать, хочу сказать, что очень много делается в этом направлении. И справедливость, именно социальное направление – это один из важнейших аспектов, который интересует меня. Это очень важно. И те моменты, которые этот кандидат предлагает, для меня очень важны. Думаю, важны и для многих людей в нашей стране.

Он должен быть уверенный в себе человек, в первую очередь. И выполнять всё, что говорит.

Хорошим профессионалом в своей деятельности, это – основное. Ну, и как человек, потому что он будет работать с людьми, с коллективом.

4 группы уже собрали необходимое количество подписей в поддержку претендентов.

Как показывают социологические опросы, белорусские избиратели хотят иметь как можно больше информации о тех людях, которых им придется выбирать.

Помимо пикетов инициативные группы продолжают и поквартирный обход. Впрочем, сбор подписей не единственный способ выдвинуть кандидата. Сделать это могут трудовые коллективы и политические партии.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Уже заявили о себе трудовые коллективы. Пока ещё немного, но 4 потенциальных кандидата выдвинуты трудовыми коллективами. Активизировались политические субъекты, политические партии, которые в настоящее время проводят свои съезды. Главная особенность этих съездов – что каждая партия на своём съезде может выдвинуть кандидата в депутаты по всем 110 избирательным округам.

Ранее политические партии могли выдвинуть кандидата лишь в тех округах, где располагалась первичная организация или ячейка с численностью хотя бы в три партийца.

Теперь это требование отменено. Главное, чтобы потенциальный кандидат от партии действительно являлся её членом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.