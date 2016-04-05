Президент Беларуси видит новые возможности для развития взаимодействия Беларуси с ЕС

Новости Беларуси. Налаживание диалога, отмена санкций, упрощение визового режима. О позитивной динамике в отношениях по линии Минск – Брюссель говорили сегодня на совещании у Президента. В феврале Совет Европейского союза отменил большинство санкций в отношении нашей страны. Безусловно, это стало хорошим сигналом для совместной работы в экономическом плане и не только. О преимуществах открытого «окна в Европу» и белорусских условиях – корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусскую волну настроился Европейский автохолдинг. Одноименный завод заинтересовал западноевропейских инвесторов. И сколько ни глушили это сотрудничество былые санкции, у совместного производства успешная работа.

Святослав Карпинский, директор предприятия:

Мы работаем по двум направлениям. Одно направление – наша продукция отсылается непосредственно на автозаводы Западной Европы. Второе направление – известные бренды немецкого автопрома организовали производство автомобилей в России, и мы на эти предприятия поставляем так же комплекты электропроводки.

Для Гродно – это полтысячи рабочих мест и налоги в бюджет, для европейских партнеров – качественный продукт при приемлемых затратах. Планы по развитию – на треть увеличить объёмы производства – воплотятся.

Призыв «Давайте сотрудничать!» отправлен и по экономическим, и по дипломатическим каналам. Санкции отменили, переговорщики поехали к нам. Широко обсудить европейский интерес к Беларуси – закономерное предложение Правительства к Президенту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последнее время наблюдается позитивная динамика в развитии отношений между Европейским союзом и Беларусью, уровень и интенсивность контактов возросли, общая атмосфера также улучшилась. Я не буду перечислять те факторы, которые способствовали этой тенденции. Но принятое в феврале 2016 года решение Евросоюза об отмене большинства санкций в отношении Беларуси открывает новые возможности для развития нашего взаимодействия с Евросоюзом.

Так совпало, что встреча у Президента перед брюссельским заседанием координационной группы «Беларусь – ЕС». В повестке завтрашней встречи разнообразные темы: от защиты прав человека до защиты окружающей среды.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Есть абсолютное понимание того, что надо использовать нынешнее открывшееся окно возможностей для выстраивания полноценного, уважительного, обстоятельного диалога между Беларусью и Европейским союзом.

В Беларуси, прежде всего, ждут экономических дивидендов. Ведь даже в условиях санкций товарооборот между Беларусью и странами ЕС рос.

С самым крупным торговым партнёром, Великобританией, взаимная торговля за прошлый год прибавила вдвое и превысила 3 миллиарда долларов. Рубеж в 2 миллиарда перешагнули Беларусь и Германия. Замыкает тройку самых активных торговых партнёров соседняя Польша.

А теперь искусственные барьеры сняты. Льготы для бизнеса сохранены. Беларусь готова экспортировать и импортировать товары и сырьё, но не политические идеи. Экономика без политики – это выбор белорусской стороны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Политизированность тех процессов, которые не должны быть политизированы, тем более излишняя политизированность, нам абсолютно не нужны. Нам нужна как раз прагматичность в наших отношениях. Европейский союз, как они говорят, на основе прагматизма. Хорошо, мы согласны. Там большой наш прагматизм. И технологии, и финансы более дешевые, и так далее. Нам необходимо проанализировать те возможности, которые открываются перед нами, и определить, по каким наиболее выгодным для Беларуси направлениям двигаться вперед. И определить приоритетность решения тех или иных вопросов. Прежде всего, это касается торгово-экономической, инвестиционной, финансовой сфер. А также организации совместного противодействия трансграничным угрозам.

На протяжении последних лет Беларусь также ведет переговоры с Европейским союзом о заключении ряда соглашений. Переговорный процесс по проектам об упрощении визовых процедур.

Снятие санкций – это качественно новый поворот в отношениях Минск – Брюссель – Вашингтон. Поворот, но не разворот в международной политике, – подчёркивает Президент. И акцентирует: направление главной дороги внешнеполитических отношений прежнее – это Москва. А по пути сотрудничества с Западом Беларусь будет двигаться только по своим привычным и проверенным правилам без запрещающих и указательных знаков от новых партнеров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу подчеркнуть. Если наши партнеры в Европейском союзе или Соединенных Штатах будут ставить нас перед фактом выбора «вы с кем – с Россией или Западом», нам такой критерий переговоров не подходит. Это самое худшее, что может быть поставлено перед нами. Я думаю, в Европе сегодня прекрасно понимают это и, по крайней мере, на переговорах со мной ни один из представителей США или Западной Европы не поставил таким образом вопрос.

Евгений Пустовой, СТВ:

В Беларуси – настоящая весна. На улице – майская температура. А на международной арене – заметное потепление между Минском и Брюсселем. Во Дворце Независимости подчеркивают: градус партнерских отношений с ЕС будут повышать, сохраняя дружескую атмосферу с самым близким и проверенным союзником – Россией.

Многовекторность и предсказуемость – белорусские козыри, которые помогают основным игрокам политической карты Европы разыгрывать мирные партии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наконец-то все поняли, что Беларусь с той политикой внешней, политикой многовекторности, которую она проводила последние годы, как раз и нужна Европейскому союзу. Судьба наша такая, мы оказались между двумя центрами силы, и от этого никуда не деться. Игнорировать мы не можем ни один, ни второй. Но русские – это наши братья, нравится кому-то или нет. И наши отношения с ними должны быть соответствующими.

Самую кратчайшую, а теперь и самую безопасную дорогу из ЕС в ЕАЭС оценили и на мудром Востоке. Поэтому пути через Беларусь караваны своих товаров к европейским покупателям готовы двигать бизнесмены Поднебесной. Но если экономическая составляющая – перспектива завтрашнего дня, то безопасность европейских границ – была, есть и будет заботой белорусов.

Еврокомиссары вводили санкции против белорусских военных и чиновников, а наши пограничники и таможенники продолжали защищать европейцев от наркотиков и мигрантов. Брюссель применял экономическую блокаду, а официальный Минск по-прежнему оберегал экономику ЕС от серого импорта.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Очень большое количество задержаний относительно наркотиков, оружия. Проведена большая профилактическая работа по поводу выявления незаконных потенциальных мигрантов. Их около 10 тысяч. Поэтому участок границы с Евросоюзом признается достаточно эффективным, безопасным и надежным с точки зрения и экспертов, и наших партнеров.

Несмотря на миллиарды инвестиций, страны ЕС не сумели защитить свои границы. А белорусы берегут их, как зеницу ока. За прошлый год задержано полтысячи незаконных мигрантов. Предотвращено более 3 тысяч попыток незаконного ввоза товаров в страны ЕС. Среди них 20 тонн прекурсоров и почти 100 миллионов штук сигарет на 20 миллионов евро.

Коль Беларусь надёжно гарантирует безопасность европейских рубежей, то и сами белорусы могут претендовать на открытости этих же границ для себя. Для упрощения визового режима создана рабочая группа, в последнее время состоялись три встречи. Но пока, как дипломатично отметил глава МИДа, процесс тормозят нюансы технического характера.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Иногда в деталях черт кроется. Поэтому эти детали еще не позволяют нам приступить к завершающей стадии работы над этим соглашением. Но я думаю, что у нас есть масса других вопросов, сфер взаимодействия в Европейским союзом, где мы можем быстрее достичь в том числе и конкретного эффекта для конкретного гражданина нашей страны.

Инвестиционные программы, природоохранные проекты, научные разработки. Беларусь развивать диалог с ЕС будет по нескольким направления, но лишь в одном контексте – национальных интересов. Можем позволить. Ведь наша страна это не только окно в Европу, но и парадная дверь между двумя мировыми экономиками и цивилизациями.