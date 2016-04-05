Палата представителей одобрила программу деятельности правительства Беларуси на 2016-2020 годы

Новости Беларуси. Стратегия работы правительства на пятилетку одобрена в Палате представителей. Документ представил премьер-министр Андрей Кобяков. В нем изложены направления, меры и механизмы, согласно которым планируется развивать экономику Беларуси. Как проходило голосование в Овальном зале, знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Железная, СТВ:

Время сейчас сложное. И на его экономические вызовы нужно реагировать. Чтобы обеспечить стабильное развитие государства, экономике однозначно нужен рывок. От этого напрямую зависят доходы и качество жизни каждого белоруса. Меры, прописанные в программе деятельности Правительства до 2020 года, направлены на повышение конкурентоспособности экономики и снижение ее зависимости от внешних факторов.

Представляя сегодня документ в Овальном зале, премьер Кобяков еще раз подчеркнет: сценарий, как будут развиваться события в мире дальше, что будет с ценой на нефть и потеплеет ли на рынках сбыта, не спрогнозирует никто. В этих условиях в программе предусматривается сохранение гибкости в бюджетной, денежно-кредитной и внешнеэкономической политике.

Тем временем правительство Беларуси рассчитывает на темпы роста ВВП к 2020 году выше среднемировых. Задача амбициозная, но выполнимая. Основными источниками экономического роста правительство видит снижение себестоимости продукции, грамотно выстроенную экспортную стратегию, рациональное импортозамещение.

При этом, как подчеркнул Андрей Кобяков, эта программа не план ручного управления экономикой. Особенно промышленному комплексу нужно будет работать максимально эффективно.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Важнейшим направлением повышения эффективности промышленности определено обеспечение финансовой устойчивости организаций. Единого рецепта для всех не существует. Вместе с тем общая задача для всех предприятий – балансировка текущих денежных потоков. Предприятия не должны проедать сами себя.

Снижение издержек в промышленном секторе без оптимизации штата, как отметил премьер, почти невозможно. Но без работы не останется никто. 50 тысяч рабочих мест только в этом году.

Кто-то из депутатов задал справедливый вопрос: не мало ли, сучетом того, что уже в следующем году в стране повышается пенсионный возраст. Ответ премьера был в цифрах. Только с начала этого года в стране зарегистрировано почти 1,5 тысячи новых предприятий. Большая роль здесь отводится малому и среднему бизнесу. Кстати, самые перспективные проекты государство будет поддерживать финансово.

Людмила Добрынина, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджеты и финансам:

Много сделано по условиям ведения бизнеса, по имущественной поддержке. Но финансовая составляющая очень слабая, особенно в регионах, поэтому, конечно, расширить финансовый спектр поддержки. Это наши рабочие места, это наши производства и это наполняемость доходной части местных бюджетов.

Снижение затрат и реструктуризация энергетики и системы ЖКХ. В программе правительства это прописано четко. Уход от перекрестного субсидирования позволит легче вздохнуть реальному сектору экономики. Тарифы для населения пока расти не будут. Хотя в документе предусмотрено 100% возмещение затрат на услуги ЖКХ к концу 2018.

К слову, такие же цифры приводятся и в 78-ом указе Президента. В свое время его назвали антикризисным. И многие его положения отражены в программе правительства на ближайшую пятилетку.

Виктор Валюшицкий, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике:

В связи с окончанием строительства в этой пятилетке атомной электростанции, серьезные преобразования в тарифной политике, в производстве электроэнергии и в ее распределении. Необходимо провести также серьезную организаторскую работу по привлечению к распределению электроэнергии для бытовых нужд.

Непростая экономическая ситуация – не повод отказываться от социальной политики. Суть ее заключается в целевом характере такой поддержки. Например, что касается той же оплаты услуг ЖКХ, то, как напомнил премьер-министр, для социально незащищенных граждан предусмотрены жилищные субсидии. Уже с октября.

В этой же плоскости будет реализовываться и политика льготного кредитования. По сниженным процентным ставкам будут платить многодетные и инвалиды.

Озвученные положения программы правительства депутатам были хорошо знакомы. В ходе ее подготовки парламентарии и сами вносили некоторые предложения и замечания. Сегодня хоть и не обошлось без дебатов, но документ Палата представителей одобрила единогласно.