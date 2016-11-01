Президент Беларуси – вице-президенту ОАЭ: «Надо выводить экономические отношения на уровень личных и политических»

Новости Беларуси. Двери Беларуси для Объединенных Арабских Эмиратов всегда открыты. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 ноября на встрече с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай Шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом.

Основные темы переговоров – финансово-экономическое сотрудничество, инвестиции, стратегические проекты в логистике и сфере высоких технологий.

О том, как в дальнейшем будут развиваться отношения Беларуси и Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дубае Александра Лукашенко встретил эмир города и вице-президент Эмиратов шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Личность широко известная в мире большой политики и большой экономики.

Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр и министр обороны ОАЭ, правитель эмирата Дубай:

Очень рад Вашему приезду. Во время моего последнего приезда в Беларусь я наслаждался природой вашей страны и общением с прекрасными людьми. Мы будем рады развивать наше сотрудничество.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодарю Вас, ваше высочество, за добрые слова, которые Вы адресовали мне и моему народу. В свою очередь хочу сказать, что двери Беларуси для ОАЭ и эмирата Дубай всегда открыты. И я хотел бы изложить главную свою позицию на нашей встрече, чтобы Вы почаще бывали в Беларуси. В этом наш большой интерес.

Нам надо выводить наши экономические отношения на уровень личных и политических.

Для Беларуси выйти на рынок Эмиратов уже не задача максимум. Есть представительство МАЗ, караваны седельных тягачей «Волат» давно покорили пески пустыни. Цель Беларуси – увеличить нишу для наших товаров в странах Персидского залива. А еще лучше – обрасти совместными взаимовыгодными проектами. Новым, вполне перспективным направлением стали поставки белорусских продуктов в регион.

На этом предприятии грузы в Эмираты отправляются уже 4 года.

Елена Бабкина, заместитель генерального директора по связям с общественностью компании по производству молочной продукции:

Для нас этот рынок показательный. Потому то уровень жизни в стране Арабские Эмираты очень высокий, и там не стоит вопрос цены. Как правило, стоит вопрос качества и натуральности молочной продукции. Сегодня мы представлен во всех престижных торговых точках Арабских Эмиратов (это 146, если мне не изменяет память, магазинов).

А за 9 месяцев 2016 года мы уже поставили на 12% больше молочной продукции, чем за весь 2015 год.

С пометкой «халяль» выпускают сыры, сметану и творог уже несколько белорусских предприятий. Для мусульманского рынка халяль – это своеобразный знак качества. Особый подход при производстве пищи, отсутствие вредных ингредиентов.

Даже, когда цены на «черное золото» обрушились, в нефтяном Дубае «золотой век». Не только потому, что нефти хоть залейся. В эмиратах говорят: «Когда государство ничего не производит, а только потребляет, сидя на нефтяной трубе, – это как наркомания».

Поэтому «Нефтяное королевство» учится зарабатывать деньги иначе. Эмираты развивают альтернативную энергетику. В Абу-Даби есть город Масдар, питающийся от солнечных батарей.

Огромные деньги идут на IT – «Силиконовый оазис» – это местный парк высоких технологий.

Дубай активно занимается перевозками и логистикой.

Возможный транспортный хаб под Оршей – один из пунктов переговоров с Беларусью.

За фасадом золотых дворцов и стеклянных небоскребов скрывается деловой прагматизм. Эмираты ищут выгодные проекты для вложения средств. Беларуси есть что предложить. Технологии, перспективные разработки составляют объемный портфель возможных проектов.

Которые можно даже потрогать руками. Протокольная часть встречи – обмен подарками.

Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум контролировал создание множества транснациональных бизнес-проектов, имеющих решающее значение для трансформации экономики Дубая. Но одна из страстей шейха – спорт. Он влиятельный человек в мире конных скачек. Подарок от шейха пригодится тому, кто ведет здоровый образ жизни.

Общеизвестно: искусство договариваться на Ближнем Востоке – дело тонкое. Но любой рачительный и стойкий гость арабских рынков знает, что в результате упорного торга можно серьезно снизить цену, к обоюдному удовольствию.