Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном

Новости Беларуси. Возможные совместные проекты и инвестиционное сотрудничество между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами обсуждали 31 октября в столице ОАЭ. Президент Беларуси встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Страна обладает богатейшими месторождениями нефти и газа. Доходы от продаж «черного золота» и «голубого топлива» вывели это государство на одно из первых мест в мире. В ОАЭ могут позволить не только тратить по три тысячи долларов ежегодно на полив одного деревца в засушливом климате, но и произвести несколько тысяч тонн искусственного снега, чтобы покататься в пустыне на лыжах с 400-метровых снежных гор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне кажется, если бы вам побольше дождей и снега, то вы вообще бы были мультибогатыми.

Шейх Мухаммед Бен Заид аль-Нахайан, наследный принц Эмирата Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ:

Господин Президент, поверьте, мы работаем над этим. Последние 20 лет разрабатываем соответствующие технологии. У нас даже учреждена специальная премия на лучший экологический проект.

В ходе встречи обсудили перспективные проекты на десятки миллионов долларов. Беларусь и ОАЭ выходят на достаточно серьезные проекты в сферах высоких технологий, военно-технического сотрудничества, научной, научно-производственной сферах. На переговорах были подробно обсуждены и вопросы международной повестки дня, в том числе ситуация на Ближнем Востоке и на пространстве СНГ.

Роман Головченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и Государстве Катар по совместительству:

Внимание было уделено контракту Минского завода колесных тягачей на поставку высокопроходимых автомобилей. Достаточно знаковый контракт, реализация которого должна начаться уже в следующем году. Подробно обсудили сотрудничество в аэрокосмической сфере. Арабские Эмираты одним из приоритетов своего развития в предстоящие годы определили именно аэрокосмический сектор. Здесь создается специальная зона с особым, льготным, экономическим режимом именно для реализации проектов в сфере, связанных с аэрокосмическими технологиями. Естественно, Беларусь, обладающая серьезным заделом и признанным потенциалом как в сфере спутниковых технологий, так и малой авиации, беспилотных летательных аппаратов, конечно, может много что предложить эмиратским партнерам. И все эти вопросы конкретно обсуждались в ходе переговоров. Естественно, не обошли руководители государств вниманием и вопросы классического торгово-экономического сотрудничества. Я уже говорил про то, что был констатирован рост товарооборота. Конечно, Беларусь заинтересована нарастить поставки именно в тех секторах, в которых мы имеем конкурентное преимущество. Это продукты питания, это деревообрабатывающий комплекс. Все эти позиции очень интересуют эмиратскую сторону. Особенно их привлекает такая форма, как создание совместных предприятий с участием их капитала на белорусской территории.