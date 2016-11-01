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Александр Лукашенко: двери Беларуси для ОАЭ всегда открыты

01 ноября 2016 13:31
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Новости Беларуси. Двери Беларуси для Объединенных Арабских Эмиратов всегда открыты. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 ноября на встрече с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом.

Основные темы белорусско-эмиратских переговоров касаются финансово-экономического сотрудничества, инвестиций, стратегических проектов в логистике и сфере высоких технологий.

В ходе рабочего визита Президента Беларуси в государство Ближневосточного региона уже обсуждены договоренности на десятки миллионов долларов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр и министр обороны ОАЭ, правитель эмирата Дубай:
Очень рад Вашему приезду. Во время моего последнего приезда в Беларусь я наслаждался природой вашей страны и общением с прекрасными людьми. Будем рады развивать наше сотрудничество.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодарю Вас за добрые слова, которые Вы адресовали мне и моему народу. В свою очередь хочу сказать, что двери Беларуси для ОАЭ и эмирата Дубай всегда открыты. И я хотел бы изложить главную свою позицию на нашей встрече, чтобы Вы почаще бывали в Беларуси. В этом наш большой интерес. Нам надо выводить наши экономические отношения на уровень личных и политических.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

# Александр Лукашенко # Беларусь-ОАЭ

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