Беларусь и ОАЭ обсуждают перспективные проекты на десятки миллионов долларов: детали визита Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Обильный снегопад 31 октября стал самой обсуждаемой новостью в Минске. За полчаса он превратил пока еще осенний пейзаж в зимний, правда, недолговечный. И об этом в финале выпуска. Ну, а начнем тоже со снега, которого так не хватает Объединенным Арабским Эмиратам. Правда, новые и невероятно дорогие технологии позволяют и его получить в достаточном количестве этой богатейшей стране планеты.

Об этом и не только 31 октября говорили в столице государства Александр Лукашенко и Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян – одна из ключевых политических фигур в стране. Он – заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами.

Говорили о ситуации в мире, безопасности, а также нынешних и будущих совместных проектах. На кону – десятки миллионов долларов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Прорваться на рынок Эмиратов сложно. Желающих – с избытком. Еще на Ближнем Востоке любят и умеют торговаться. Очень важно, чтобы верхушка руководства Эмиратов включила зеленый свет для возможных проектов. Этот сигнал непременно заметит деловая элита аравийской монархии. Нефтяное море сделало из бедуинов-кочевников одних из самых платежеспособных клиентов в мире. Здесь, считай, посреди пустыни, уходят ежегодно баснословные деньги даже на производство искусственного снега. В Эмиратах это аттракцион.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне кажется, если бы вам побольше дождей и снега, то вы вообще бы были мультибогатыми.

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Наследный принц эмирата Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ:

Господин Президент, поверьте, мы работаем над этим. Последние 20 лет разрабатываем соответствующие технологии. У нас даже учреждена специальная премия на лучший экологический проект.

Этот спортивно-развлекательный комплекс, как большой холодильник: 22,5 тысячи квадратных метров посреди пустыни. Каждый день комплекс производит 30 тонн снега. Это уже пятый визит Александра Лукашенко в Эмираты. С наследным принцем они хорошие знакомые.

Назло круглогодичной жаре хоккей в Эмиратах все популярнее. По словам Юрия Файкова, бывшего тренера сборной ОАЭ, игру с шайбой здесь начали развивать в 2000 году. После первого визита Александра Лукашенко. Так что, казалось бы, немыслимое сочетание «арабский хоккей» – заслуга белорусов. Три года подряд у нас проходят сборы для юниорской команды Эмиратов. Александр Петрович тренирует вратарей.

Александр Орленко, тренер-преподаватель по работе с вратарями Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

Довольно хорошие дружеские отношения между нашими странами и, естественно, между хоккеистами. Дети разного возраста приезжали. Слушают очень внимательно и потом стараются выполнить. Отношение у них прекрасное к тренировке.

Результаты зарубежных визитов Президента – это, конечно, прежде всего экономика. Каждая поездка – реальные контракты. Сегодня предмет договоренностей – десятки миллионов долларов.

Роман Головченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и Государстве Катар по совместительству:

Внимание было уделено контракту Минского завода колесных тягачей на поставку высокопроходимых автомобилей. Достаточно знаковый контракт, реализация которого должна начаться уже в следующем году.

Конечно, Беларусь заинтересована нарастить поставки именно в тех секторах, в которых мы имеем конкурентное преимущество. Это продукты питания, это деревообрабатывающий комплекс. Все эти позиции очень интересуют эмиратскую сторону.

Особенно их привлекает такая форма, как создание совместных предприятий с участием их капитала на белорусской территории.

Эмираты – сказочно богатая страна. За десятилетия шатры бедуинов сменились небоскребами. Арабов-кочевников здесь днем с огнем не сыскать. Уровень жизни взлетел так же высоко. Нефтедолары Эмираты вкладывают в свою промышленность, сектор услуг и сельское хозяйство.

В минских магазинах можно найти землянику и финики, выращенные в Эмиратах.

Михаил Ковалев, профессор:

Только продуктов питания и сельхоз сырья они закупают почти на 40 миллиардов долларов. И если мы хотя бы 1% от этой суммы возьмем, это будет 400 миллионов долларов.

Самое перспективное направление – это поставка высококачественных белорусских продуктов питания в ОАЭ, разумеется, могут быть общие проекты в озеленении, научные проекты.

Высаженные в пустыне пальмовые леса позволили понизить среднегодовую температуру в Абу-Даби на 2 градуса. Озеленение шло с участием Беларуси. Республика поставляла торф, внедрялись наши технологии создания плодородного слоя на месте песков. Ставка Беларуси в Эмиратах – привлечение денег в высокотехнологичные производства. А также создание совместных предприятий. Эмиратских бизнесменов интересуют высокодоходные и быстроокупаемые проекты. Участие Беларуси в Евразийском экономическом союзе, выход на единый рынок нескольких государств – большой плюс.

Роман Головченко:

Выходим на серьезные проекты в сфере высоких технологий, военно-технического сотрудничества, научно-производственной. Подробно обсудили сотрудничество в аэрокосмической сфере. ОАЭ одним из приоритетов своего развития на предстоящие годы определили аэрокосмический сектор.

Здесь создается специальная зона с особым льготным экономическим режимом. Именно для реализации проектов в сфере аэрокосмических технологий. Беларусь, обладающая серьезным заделом и признанным потенциалом в сфере как в спутниковых технологий, так и малой авиации, беспилотных летательных аппаратов, может много чего предложить эмиратским партнерам.

Возможны интересные проекты и в развитии туризма.

Роман Головченко:

Планируется, что со следующего года посещение Беларуси будет включено в туристический пакет, у них есть свое большое туристическое агентство, они будут Беларусь предлагать как пакетное направление и соответствующая реклама на рейсах авиакомпаний.

После прошлых визитов Александра Лукашенко белорусский экспорт в ОАЭ увеличивался в 2,5-3 раза. Новая тенденция – отношения перерастают в совместные проекты. 1 ноября переговоры Александра Лукашенко в Эмиратах продолжатся.