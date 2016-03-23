Новости Беларуси. Польша готова снизить стоимость виз для белорусов. Этот вопрос обсуждают руководители внешнеполитических ведомств обеих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, с визитом в белорусской столице находится министр иностранных дел Польши. Планируется, что облегчение визового режима поспособствует развитию отношений на региональном уровне, укрепит взаимовыгодные экономические и гуманитарные связи. Также стороны нацелены на модернизацию приграничной инфраструктуры.

Витольд Ващиковский, министр иностранных дел Республики Польша:

Мы говорили об облегчении режима выдачи виз, о работе открывшихся визовых центров. Мы обсудили дальнейшее развитие этого процесса, а также возможное снижение стоимости виз.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Значительный блок обсужденных вопросов касался трансграничной тематики. Мы обсудили готовность к совершенствованию договорно-правовой базы в этой сфере. В ближайшее время будет назначен сопредседатель соответствующей комиссии с белорусской стороны. И мы надеемся, что все вопросы, которые существуют на сегодня, будут в ближайшее время урегулированы.