Прямой эфир

Польша готова снизить стоимость виз для белорусов

23 марта 2016 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Польша готова снизить стоимость виз для белорусов. Этот вопрос обсуждают руководители внешнеполитических ведомств обеих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, с визитом в белорусской столице находится министр иностранных дел Польши. Планируется, что облегчение визового режима поспособствует развитию отношений на региональном уровне, укрепит взаимовыгодные экономические и гуманитарные связи. Также стороны нацелены на модернизацию приграничной инфраструктуры.

Витольд Ващиковский, министр иностранных дел Республики Польша:
Мы говорили об облегчении режима выдачи виз, о работе открывшихся визовых центров. Мы обсудили дальнейшее развитие этого процесса, а также возможное снижение стоимости виз.    

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Значительный блок обсужденных вопросов касался трансграничной тематики. Мы обсудили готовность к совершенствованию договорно-правовой базы в этой сфере. В ближайшее время будет назначен сопредседатель соответствующей комиссии с белорусской стороны. И мы надеемся, что все вопросы, которые существуют на сегодня, будут в ближайшее время урегулированы.   

 

# Беларусь-Польша # Владимир Макей # Витольд Ващиковский

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко премьер-министру Грузии: У нас огромные возможности
22 марта 2016 16:59

Александр Лукашенко премьер-министру Грузии: У нас огромные возможности

Беларусь и Грузия в ближайшее время намерены достигнуть $200 млн взаимного товарооборота
22 марта 2016 13:37

Беларусь и Грузия в ближайшее время намерены достигнуть $200 млн взаимного товарооборота

Повышение пенсионного возраста в Беларуси: Правительство озвучило три варианта
22 марта 2016 13:37

Повышение пенсионного возраста в Беларуси: Правительство озвучило три варианта