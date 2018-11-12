Президент Беларуси: «У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ»

Новости Беларуси. Глава белорусского государства на встрече с послом Азербайджана 12 ноября подчеркнул, что закрытых тем у Беларуси и Азербайджана не было и не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всё свелось к тому, что мы якобы обсуждали только кандидатуру будущего руководителя аппарата Организации Договора о коллективной безопасности. Да, мы обсуждали этот вопрос, но он занял у нас, наверное, 15 минут. А основное время у нас занял вопрос первый: внешнеполитическая ситуация вокруг стран ОДКБ. Естественно, что обсуждая, что происходит по периметру наших государств, мы коснулись и внутриполитической ситуации в наших государствах, но исключительно с подачи того или иного президента.

Действительно следующая страна по алфавиту – Беларусь, тоже ничего удивительного нет. И мы должны быть готовы к тому, чтобы предложить свою кандидатуру.

У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ. Ничего особенного нет.