В Астане завершился саммит глав государств ОДКБ: итоги

Новости Казахстана. В Астане состоялся обстоятельный обмен мнениями по работе ОДКБ в обеспечении международной и региональной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Казахстане подвели итоги саммита самого крупного в СНГ военно-политического блока.

Стало известно, что генерального секретаря ОДКБ назначат на декабрьской встрече президентов Организации Договора о коллективной безопасности. Она должна состояться в Санкт-Петербурге.

Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ в Астане

Еще один результат дискуссии на высшем уровне – утверждены положения о правовых статусах наблюдателя и партнера Организации. Теперь определено, кому они могут быть предоставлены, критерии и условия для получения, процедура предоставления. Проект этого решения готовился с учетом приоритетов председательства в ОДКБ Беларуси в 2010 и 2017 годах.

Главы государств также приняли решение о положении Центра кризисного реагирования ОДКБ.