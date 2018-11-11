О чём говорили и договорились участники саммита ОДКБ в Астане? Итоги – в большом репортаже СТВ

Новости Беларуси. Главное политическое событие недели приняла Астана – саммит Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Главы Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также исполняющий обязанности премьер-министра Армении подвели итоги уходящего года в сфере безопасности. Итоги неутешительные. Напряженность растет, как и количество вызовов и угроз: региональные военные конфликты, терроризм, гонка вооружений, незаконная миграция, торговые и информационные войны, кибератаки...

В повестке саммита – более 20 вопросов, согласованных заранее. Единственная так и неразрешенная интрига – кто станет новым генеральным секретарем ОДКБ. Напомним, Армения отозвала экс-руководителя Юрия Хачатурова. Решение о назначении нового генсека отложено до следующей встречи президентов, которая запланирована на 6 декабря.





Астана встречала саммит ОДКБ негостеприимным минусом. Последние метры до Дворца Независимости главам государств пришлось преодолевать под снегопадом. Непогода, естественно, внесла некоторые коррективы в график, но работе не помешала.

Президенты Беларуси, России, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и исполняющий обязанности премьера Армении обсуждали вопросы региональной и глобальной безопасности.

Когда даже в названии блока звучит слово «безопасность», становится понятно, почему большая часть встречи прошла за закрытыми дверями: буквально несколько минут протокольной съемки и почти три часа переговоров на высшем уровне без участия прессы и делегаций.

Кайрат Абдрахманов, министр иностранных дел Казахстана:

Дальше наша работа продолжится без присутствия уважаемых представителей СМИ. В зале остаются только участники совместного заседания. Спасибо.

По большинству вопросов у Беларуси и наших союзников по ОДКБ – полное взаимопонимание. Но главная интрига так и осталась нерешенной. Дело в том, что генеральный секретарь организации – он был от Армении – досрочно сложил полномочия по инициативе армянской стороны.

На вакантную должность претендовали несколько кандидатур. От Армении – Арутюнян, от России – нынешний исполняющий обязанности генерального секретаря Валерий Семериков. В списке есть и белорусский выдвиженец – государственный секретарь Совбеза Станислав Зась. От комментариев генерал-лейтенант скромно отказался, но заметил: организации нужна «сильная рука».

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

Должен быть руководитель, это самый лучший вариант. И мы надеемся, что такое решение будет принято.

Вопрос чувствительный. Особенно для стран Южной Азии, в которых то и дело полыхают межрегиональные конфликты. Беларусь уже зарекомендовала себя в статусе миротворца. «Минские договоренности», Парламентская ассамблея ОБСЕ, недавняя Мюнхенская конференция – мы хотим и можем выступать в качестве мирной площадки для урегулирования конфликтов.

Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана:

У нас коллизия возникла в связи с тем, что Хачатуров – представитель Армении – был у нас генсеком, и он был отозван. Я не буду говорить, какие причины – это дело армянской стороны. И у нас по уставу, по русскому алфавиту идет следом после Армении Беларусь. Мы сейчас договорились. Конечно, Армения хочет продления. Все главы государств сказали, что остается один год, он (прежний генсек – прим. ред.) не успеет объехать даже страны эти. Поэтому нам нужен нормальный действующий генеральный секретарь, следующий – от белорусской стороны.

Обеспечить коллективную безопасность – задача не из простых. Особенно в условиях, когда международная обстановка заметно накаляется. Эксперты уже поговаривают о новом этапе «холодной войны».

Масло в огонь подливает Белый дом. На днях прозвучало заявление о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Евгений Прейгерман, политолог:

Мы прожили 25 лет в некой системе. Сегодня, очевидно, эта система также разрушается. Ключевой вопрос – каким образом нам пройти этот переходный период между старой системой и новой без глобальных потрясений или, грубо говоря, без войн. Мы находимся на пересечении любых военных потоков, при любых сценариях удар будет, в первую очередь, по нам. Это не просто интерес такого кота Леопольда – остановить вооружение в регионе, это просто банальный интерес здесь.

НАТО вообще всё больше втягивает своих участников в военно-политические авантюры. Нынешние масштабные учения блока наделали много шума. И если Берлин заинтересован в сохранении блока как сугубо оборонительного альянса, то Вашингтон стремится расширять влияние. Беларуси этот факт касается напрямую. У границ нашей страны, а значит, и границ ОДКБ, могут появиться военные базы. И здесь важно ответными действиями не спровоцировать новый виток противостояния.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Ситуация, когда вокруг Беларуси возникают новые военные базы, абсолютно неуместна. Она ничего хорошего ни для Беларуси, ни для союзников не может за собой повлечь. Какие козыри использовать против такого рода шагов? Нашим козырем является своя ракетная программа, которая осуществляет сотрудничество с другими странами, в том числе с КНР. Это очень эффективные ракеты, которые в случае агрессии против территории Беларуси сыграют свою роль.

По итогам саммита главы государств подписали два десятка документов. Например, страны ОДКБ подтвердили свою единую позицию по важности сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Подписана декларация – итоговый документ – и заявление о скоординированных действиях в отношении лиц, которые воевали на стороне террористов. Помимо этого, составлен единый список террористических организаций. Это исключает ситуацию, когда запрещенная в какой-то одной стране ОДКБ организация может легально существовать в другой.

Еще один документ, который подписан с подачи Беларуси. В ОДКБ на юридическом уровне закреплен статус наблюдателя и партнера. Очевидно, организация берет курс на расширение.

Государствами-наблюдателями при Парламентской ассамблее ОДКБ уже являются Сербия и Афганистан. Этот статус могут получить Иран и Пакистан. Этот вопрос уже не раз обсуждался. Иран вынужден искать военных союзников, а Пакистан заинтересован в согласованной антитеррористической работе в регионе.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Принят ряд важных решений, в том числе решений, которые в свое время инициировала Республика Беларусь. Понадобилось несколько лет, например, чтобы принять решение о статусе партнера или наблюдателя. Это важно нам для того, чтобы иметь более тесные отношения с другими международными или региональными организациями. Принят ряд других решений, которые носят, например, закрытый характер, связанные с дислоцированием соответствующих вооруженных структур в рамках ОДКБ, а также ряд решений, связанных с информационной безопасностью, борьбой с терроризмом.

Обсуждали за круглым столом и вопросы военно-технического сотрудничества, в том числе борьбы с наркотрафиком. Правоохранители стран-участниц Договора совместными усилиями перекрыли наркомаршруты. В ходе операции «Канал – Красный бархан» из незаконного оборота изъято 9 тонн наркотиков.

Усиливает ОДКБ и военную составляющую. Военно-политический блок ни разу не участвовал в военных конфликтах. Тем не менее, порох держат сухим. Объединенные войска организации ежегодно тренируются гасить локальные конфликты. Буквально на прошлой неделе завершились очередные маневры «Боевое братство-2018». Практически всю осень военные провели на полигонах Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Вадим Лукашевич, заместитель командира 103-й воздушно-десантной бригады:

Руководством ОДКБ действия наших военнослужащих были оценены на отлично. Это в очередной раз подтверждает, что военнослужащие нашей бригады готовы выполнить задачи любой сложности и в любой местности.