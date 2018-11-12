«Фундамент наших отношений набирает прочность» – Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана

Новости Беларуси. Минск и Баку сверяют часы. 12 ноября Александр Лукашенко встретился с послом Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла накануне приезда Ильхама Алиева. С визитом в Беларуси его ожидают через неделю.

Наши страны – партнеры давние и проверенные. В развитии государства делают ставку прежде всего на экономику. Две страны связывает прочное торгово-экономическое сотрудничество. В 2017 году в Беларусь привлечено инвестиций из Азербайджана в размере свыше 11 миллионов долларов. А товарооборот вырос втрое и превышает 160 миллионов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Фундамент наших отношений набирает прочность, скажем так. За этот год, наверное, раза в три мы увеличили товарооборот. Это очень хороший прирост. Вряд ли такой прирост есть с другими государствами. Но потенциал наш гораздо больший.

Меня устраивают наши отношения по линии гуманитарной, особенно по образовательной линии.

Для Азербайджана наши двери открыты. И не в том плане, что какие-то общеобразовательные науки мы готовы преподавать для азербайджанцев – вы и так имеете высокий уровень системы образования. Речь идет о науке, новейших технологиях, вузовских каких-то дисциплинах, которых, допустим, не хватает в Азербайджане.

Вы должны знать, что вы для нас друзья и мы всегда готовы пойти вам навстречу.