Президент Беларуси: «Следует выработать приемлемые для всех принципы сотрудничества в Европе»

Беларусь была и остается ядром интеграции не только на постсоветском пространстве. Среди инициатив Минска – межблоковое сотрудничество, особенно в вопросах безопасности, где у каждого обоюдный интерес: мир в домах и странах.

Новости Беларуси. Выработка приемлемых для всех принципов сотрудничества в Европе и разработка стратегии противостояния новым вызовам и угрозам под эгидой ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти и иные вопросы обсуждались на встрече Президента с министрами инстранных дел стран-участниц СНГ.

Быть вместе против международных угроз и в оценке мировых событий. Александр Лукашенко поздравил Российскую Федерацию с достойным проведением избирательной кампании и пожелал сделать правильный выбор азербайджанскому народу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Затрону вопрос о роли миссии наблюдателей от СНГ. Беларусь всегда выступала за объективность в оценке выборных процессов и указывала на высокую политизацию работы европейских коллег.

Наблюдение за выборами по линии Содружества позволяет формировать альтернативные мнения, бороться с монополией западных экспертов, зачастую выносящих свои суждения еще до голосования (не зачастую, а всегда).

Следует выработать приемлемые для всех принципы сотрудничества в Европе. Важную роль мог бы сыграть экспертный диалог с участием аналитических центров, правительственных, частных структур по вопросам определения общих целей, ориентированных на укрепление доверия между странами как минимум в политической и военной сферах.

Сегодня же, 6 апреля, глава государства вручил государственную награду Беларуси – Орден почета – Сергею Лебедеву – председателю исполкома и исполнительному секретарю СНГ.