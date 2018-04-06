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В военно-технической сфере между Беларусью и Китаем заключено пять международных договоров

06 апреля 2018 11:11
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Новости Беларуси. 6 апреля состоялась встреча Президента Александра Лукашенко и министра обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В военно-технической сфере между Беларусью и Китаем заключено пять международных договоров-1

«Вы сыграли решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси». Александр Лукашенко – министру обороны Китая

В военно-технической сфере между Беларусью и Китаем заключено пять международных договоров-4

Вэй Фэнхэ, член Центрального военного совета, член Госсовета, Министр обороны Китая:
Я благодарю вас за эту встречу. Я обязательно передам ваше поздравление.

В свою очередь, от имени Си Цзиньпина я хотел бы передать добрые пожелания вам. Вы внесли огромный вклад в укрепление двусторонней дружбы. Наши страны – добрые друзья и партнеры, а с недавнего времени еще и братья. Во многом помогает и личная дружба – ваша и нашего лидера.

В военно-технической сфере между Беларусью и Китаем заключено пять международных договоров. Идет постоянный обмен визитами, проводятся совместные тренировки. Две уже прошли в Беларуси, одна – на территории КНР. Только с 2000 года около трех сотен китайских военнослужащих получили дипломы нашей Военной академии.

В военно-технической сфере между Беларусью и Китаем заключено пять международных договоров-7

# Беларусь-Китай # Фотофакт # Вэй Фэнхэ

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