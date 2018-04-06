Новости Беларуси. 6 апреля состоялась встреча Президента Александра Лукашенко и министра обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 6 апреля состоялась встреча Президента Александра Лукашенко и министра обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Вы сыграли решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси». Александр Лукашенко – министру обороны Китая
Вэй Фэнхэ, член Центрального военного совета, член Госсовета, Министр обороны Китая:
Я благодарю вас за эту встречу. Я обязательно передам ваше поздравление.
В свою очередь, от имени Си Цзиньпина я хотел бы передать добрые пожелания вам. Вы внесли огромный вклад в укрепление двусторонней дружбы. Наши страны – добрые друзья и партнеры, а с недавнего времени еще и братья. Во многом помогает и личная дружба – ваша и нашего лидера.
В военно-технической сфере между Беларусью и Китаем заключено пять международных договоров. Идет постоянный обмен визитами, проводятся совместные тренировки. Две уже прошли в Беларуси, одна – на территории КНР. Только с 2000 года около трех сотен китайских военнослужащих получили дипломы нашей Военной академии.